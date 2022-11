Guillermo del Toro se ofrece a pagar las estatuillas de los Premios Ariel 2023

Guillermo del Toro es el héroe de México, pues el cineasta se ofreció a ayudar que los Premios Ariel 2023 sí se logren hacer, cubriendo el costo de las estatuillas y apoyando a que se realice la ceremonia como sea posible.

Fue a través de su Twitter que Guillermo del Toro hizo el anuncio, luego de que la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto le dijo en la misma red que él tenia “otros datos” y que el cine mexicano sí era apoyado por su administración, cosa que ha sido negada y comprobada por muchos artistas más, como Luis Gerardo Méndez.

1/3 Todo mundo viendo el partido, pero lanzo esto. Sin entrar en política. Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel- — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 26, 2022

“Todo mundo viendo el partido, pero lanzo esto. Sin entrar en política. Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel”, inició el cineasta en su hilo de Twitter.

Asimismo, el director de “Pinocho” se ofreció a ayudar a la ceremonia “tanto como sea posible” y le pidió un diálogo entre Alejandra Frausto y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para ver que más se necesitaría para la realización de los Ariel 2023.

2/3 Ofrezco ayudar a la ceremonia tanto como sea posible. Y pido dialogo entre @AcademiaCineMx y @alefrausto para ver que mas falta. La academia y las películas que estimula, NO son las que los bots usan como argumento- son las que pelean por tiempo en pantalla y que mantienen- — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 26, 2022

“La academia y las películas que estimula, NO son las que los bots usan como argumento —son las que pelean por tiempo en pantalla y que mantienen—“, agregó.

“Nuestro cine, esa forma de arte, muy real y muy valorada y siempre en peligro. Yo le entro. He estado llamando a Leticia Huijara (presidenta de la AMACC) y la sigo para que me de un DM. Me sumo. No resto a nadie. Hay que hallar soluciones. Las culpas no sirven. Las soluciones ayudan. Vamos a ello”, remarcó Guillermo del Toro antes de decir “y viva Alexis Vega (futbolista del Tri)”.