Cine Tonalá regala shots por cada gol que anote México en Qatar 2022

No cabe duda que la Copa del Mundo Qatar 2022 es el evento deportivo del año, pese a las severas restricciones que el país anfitrión tiene respecto al consumo de alcohol, sin mencionar las violaciones a los derechos humanos que comete día a día.

No obstante, eso no es impedimento para que los mexicanos agarren la fiesta allá, cosa que ha causado que al menos cuatro connacionales sean detenidos por “pistear”.

DIOSS JAJAJAJAJ, NUNCA MÁS NOS VUELVEN A INVITAR 😹🇲🇽 pic.twitter.com/1i4Q69S87j — Kook; ÍNDIGO ★ 🇲🇽🇦🇷🇧🇷 (@jinniesthv) November 21, 2022

No obstante, el Cine Tonalá de la CDMX los vengará y le brindará alcohol gratis a sus comensales con motivo del mundial.

Y es que el recinto anunció que por cada gol que la Selección Mexicana anote, le van a regalar un shot de tequila a todos los presentes.

No obstante, esperemos que los partidos de México no sean en la madrugada o que se desarrollen cuando el Cine Tonalá no esté abierto; o que lo asalten como hace unos días.