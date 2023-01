Del Toro y su Pinocchio hacen historia en los Globos de Oro

El cineasta Guillermo del Toro volvió a poner en alto el nombre de México en la edición 80 de los Globos de Oro al ganar el premio a Mejor Película Animada con la versión stop motion de Pinocho, galardón con el que el realizador celebró al séptimo arte y a la animación.

“Ha sido un gran año para el cine, ha tenido grandes películas, grandes cambios, películas muy íntimas y, por lo tanto, ha sido un gran año para la animación porque la animación es arte, es cine y no es un género hecho para niños, sino un medio que permite hablar de cosas profundas, dolorosas, hermosas, de manera más adulta”, expresó visiblemente emocionado el director jalisciense.

Jenna Ortega acaparó las miradas con un vestido Gucci. Foto: AP

Del Toro compartió ante los presentes, que Pinocho fue una película que les llevó más de mil días de grabación que dieron como resultado impregnar verdad y belleza al tradicional cuento.

“(Es una película) sobre la vida, la perdida y la pertenencia, esperamos que si no las has visto la veas, no es apta para niños, pero la pueden ver con sus padres y podérsela explicar después. Muchísimas gracias. ¡Nos vemos después!”, dijo.

Con este galardón, el cineasta Guillermo del Toro suma dos Globos de Oro, el primero que obtuvo fue por el filme La forma del agua, en 2017.

Aunque el largometraje de Pinocho también estaba nominado en las categorías Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original por el tema “Ciao Papa”; se impusieron Justin Hurwitz por la película Babylon y “Naatu Naatu”, de la cinta RRR, respectivamente.

En la edición número 80 de los reconocimientos que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y celebrada en The Beverly Hilton, otros mexicanos nominados eran Diego Luna, por su protagónico en Andor, pero la distinción a Mejor Actor en una Serie de Drama se la llevó Kevin Kostner por su papel en Yellowstone. Mientras que Diego Calva, quien aspiraba al premio a Mejor Actor de Comedia con Babylon se quedó con las manos vacías, ganó Colin Farrel por Almas en pena de Inisherin.

Jamie Lee Curtis encantó con un atuendo de Valentino; Jessica Chastain deslumbró con un Oscar de la Renta. Foto: AP

La ceremonia de los Globos de Oro regresó ayer después de enfrentar cuestionamientos a raíz de una investigación que destapó la falta de diversidad en su composición, lo cual llevó el año pasado a un boicot de varios miembros de la industria y no fue posible que la gala fuera televisada, ya que el canal NBC se negó a retransmitirla.

En la gala hubo referencias a dicha situación, el comediante Jerrod Carmichael, quien fungió como presentador, al inicio comentó de manera irónica: “Estoy aquí porque soy negro… En un segundo estás preparando té en tu casa y al siguiente eres invitado para ser la cara negra de una organización blanca”.

“Este show, los Globos de Oro no fueron transmitidos el año pasado porque The Hollywood Foreign Press Association, no diré que eran una organización racista, pero no tuvieron a ninguna persona afrodescendiente desde que George Floyd fue asesinado, así que hagan lo que quieran con esa información“, dijo el presentador.

En la velada, el realizador Steven Spielberg demostró que continúa siendo una figura importante dentro del séptimo arte, al ganar los galardones a Mejor Película y Mejor Director por The Fabelmans, una especie de autobiografía en la que rinde homenaje al cine. En la máxima categoría se impuso ante Avatar: el camino del agua, Elvis, TÁR y Top Gun Maverick.

Salma Hayek conquistó con un sensual look de Gucci. Foto: AP

Como Mejor Director superó a los realizadores James Cameron, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Baz Luhrmann y Martin McDonag.

El premio a Mejor Actor fue toda una sorpresa, fue para Austin Butler por Elvis, categoría en la que era favorito Brendan Fraser por The Whale. Previo a los Globos de Oro, el también histrión de George en la Jungla dijo que no asistiría a la ceremonia porque “mi madre no crió a un hipócrita”. En 2018 reveló que en 2003 lo toqueteó el entonces integrante de la HFPA Philip Berk, quien ha negado las acusaciones.