Gustavo Adolfo Infante revela que fue víctima de acoso sexual

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reveló que durante sus inicios fue víctima de acoso sexual por parte de quien fue su jefe.

Infante recordó en “De primera mano” sus inicios reporteriles, momento de su vida en el que el dueño de una revista en la que colaboró se le insinuó y lo acosó.

“Una vez me pasó con un cuate español que tenía una revista, yo era el corresponsal en México”, compartió.

Durante una de las visitas de dicha persona al país, le pidió a Gustavo Adolfo que lo fuera a alcanzar en su hotel.

“Un día llega y me dice que llegó a México y que necesitaba que fuera a su hotel para darme la revista, eran las 10 de la noche y que mañana se iba a Cancún o Argentina”, contó.

“Llego al lobby del hotel y que subiera a su habitación. Se sale de la cama en calzones y me dice: '¿Por qué no te sientas aquí?' y le digo: 'Creo que estás muy confundido, aquí tienes tu revista'. Las y me salí”, agregó.

Tras ello el periodista dejó de colaborar en dicha publicación: “Quería chutarme esa noche; en la vida volví a tomarle la llamada, nunca más y afortunadamente ya tengo 37 años trabajando y nunca más me ha pasado eso”, finalizó.