Gyspsy Rose está embarazada: 'Quiero ser todo lo que mi madre no fue' |VIDEO

Gyspsy Rose Blanchard está embarazada. Así lo reveló la mujer de 32 años al publicar una serie de fotos en compañía de su actual pareja, Ken, así como un video a través de su canal de YouTube. El público se encuentra bastante sorprendido ante la noticia.

Gypsy Rose Blanchard saltó a la fama por haber sido la autora intelectual del asesinato de su madre, Dee Dee, quien asegura que padecía Síndrome de Münchhausen. Por la muerte de su mamá, la joven estuvo varios años en prisión hasta que consiguió una reducción de su sentencia y salió libre en diciembre del 2023.

Ahora, tan solo un par de meses después de su divorcio con Ryan, la ex convicta reveló que está esperando un bebé en compañía de su nueva pareja, a quien conoció antes que su ex esposo y nunca dejó de amar, según ella misma lo relata en su bioserie.

"Estamos orgullosos de anunciar que esperamos a nuestro primer hijo en enero del 2025", escribió Gypsy junto a las fotos en las que la vemos abrazada de su nueva pareja y sosteniendo un ultrasonido.

Gyspsy Rose anuncia que está embarazada

Gypsy Rose publicó un video en YouTube en el que cuenta que lleva 11 semanas de embarazo y aseguró que "no estuvo planeado para nada, fue totalmente inesperado", pero que tanto ella como su pareja, Ken, están muy emocionados por la llegada de una nueva vida.

La mujer asegura que en el pasado, le habían comentado que tenía problemas con ovulación, por lo que al no tener su periodo, no pensó demasiado sobre ello. Asimismo, destaca que ha sentido como "todo su mundo cambia" y cómo todo ha dejado de girar en torno a ella, sino en cuidar de la "pequeña vida dentro de ella" y que reciba todo lo que ella quería de pequeña.

"Quiero ser todo lo que mi madre no fue", explicó Gypsy Rose, en medio del llanto al hablar de su búsqueda por cuidar de su bebé en el futuro. Asimismo, señaló que ni ella ni Ken deseaban que su hijo viviera "en una casa rota", por lo que permanecerán juntos.

Si bien algunos de los internautas celebraron que la pareja este en la dulce espera, otros se muestran preocupados por Gypsy y el bebé, al señalar que puede ser complicado el llevar a cabo una maternidad y que la ex convicta está avanzando demasiado rápido.

"Espero que Gypsy reciba terapia intensa antes de que llegue el bebé", "un bebé no hace que un hombre se quede", "esto va demasiado rápido", "no podrás regresarlo cuando estés harta", "ni siquiera has estado fuera por seis meses" y "qué loco sería que Gyspsy hiciera lo mismo que Dee Dee", son algunos de los mensajes.