¡Habrá boda! Lady Gaga confirma su compromiso con Michael Polansky | VIDEO

Lady Gaga confirmó su compromiso con Michael Polansky. En redes sociales, se viralizó el momento en el que la cantante platica con el primer ministro de Francia, Gabriel Attal, y presenta a su pareja como "su prometido", lo cual ha causado euforia entre sus seguidores.

La historia de amor entre Lady Gaga y Michael Polansky comenzó en Las vegas, durante la víspera de Año Nuevo de 2019, cuando fueron captados por primera vez juntos. Desde hace un tiempo, había surgido un rumor de que la feliz relación estaba en planes de boda, pero nada se había confirmado hasta ahora.

La pareja ha llevado su relación con discreción a lo largo de los años, aunque la intérprete de 'Bad Romance' sí ha llegado a externar mensajes y tiernas imágenes en compañía del empresario en más de una ocasión, sobre lo que parece ser un bello noviazgo.

Lady Gaga revela que está comprometida

Después de participar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, donde interpretó 'Mon Truc en Plume' junto al río Sena, Lady Gaga permanece en París 2024 para ver algunas de las disciplinas que se llevan a cabo en estos días.

Fue durante una competencia de natación que se captó el momento en el que Stefani Joanne Angelina Germanotta (nombre real de la artista), presenta a su pareja como su prometido con el primer ministro francés, con lo que reveló que hay planes para casarse próximamente.

En el video, podemos ver a Gaga saludar con afabilidad a Gabriel Attal antes de presentarle a su futuro marido, cuyo rostro no es visible en el video que ha cobrado relevancia en redes sociales en las últimas horas.

Fue el pasado mes de abril que surgieron los rumores del posible compromiso de la celebridad, pues en esos momentos, la famosa fue captada en West Hollywood con un anillo de diamante en su dedo.

¿Cuándo se casa Lady Gaga?

En 2021, Lady Gaga aseguró: "Mis perros y el hombre que amo son toda mi vida". A pesar de ello, a lo largo de su relación, la pareja ha enfrentado rumores de problemas en su noviazgo, aunque fuentes aseguran que Polansky aporta a Joanne estabilidad y han logrado atravesar las dificultades de la vida, juntos.

Hasta el momento, Lady Gaga no ha revelado cuándo planea casarse con Michael Polansky y algunos de sus seguidores aseguran que la cantante no dará a conocer esta información, aunque queda pendiente si será que la protagonista de Joker 2 decide o no, contarle a sus fanáticos, llamados Little Monsters, sobre su próximo matrimonio.