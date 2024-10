Havana Nocturne, una nostalgia gozosa con boleros

Llega a México Havana Nocturne (Worldwide Productions, 2023): álbum de boleros de Aymée Nuviola, cantante, pianista, compositora y actriz reconocida por haber interpretado a la Reina de la Salsa, Celia Cruz, en la popular telenovela colombiana Celia (2016). Fonograma conformado por trece temas ejecutados con respaldo orquestal de piano, batería, percusiones, bajo, guitarra y voz.

Incursión en el bolero cubano en la modalidad del filin a través de un recorrido por representativas composiciones: “Imágenes” (Frank Domínguez), “Novia mía” / “Me faltabas tú” (José A. Méndez), “Realidad y fantasía” (C. Portillo de la Luz), “Rosa mustia” (Ángel Díaz), “El jamaiquino” (Niño Rivera), “Tú no sospechas” (Marta Valdés), “De la misma forma” (Meme Solís) y “Me contaron de ti” (René Touzet) complementadas con “Vete de mí” del argentino Virgilio Expósito, “Obsesión” del puertorriqueño Pedro Flores, “Perfidia” del mexicano Alberto Domínguez y “Quédate” de Aymée Nuviola.

Conocida internacionalmente como La sonera del mundo, Nuviola ha ganado tres premios Grammy (Latino en 2018 por Como anillo al dedo; estadounidense en 2019, por A Journey Through Cuban Music; Latino en 2022, por Live in Marciac); ahora, bajo producción musical de Paulo Simeón y del pianista Kemuel Roig entrega un tierno y emocionante recorrido por las rondas del amor en anímicas vocalizaciones que recrean los suspiros melódicos de esa Habana bohemia de imborrables noches en la memoria.

“He querido evocar a las grandes figuras del movimiento filin en la recreación de esas fiestas sentimentales con acordes de guitarras donde el amor ascendía en la pronunciación del verso dicho, de la palabra cantada. Nostalgia gozosa de estas composiciones que he estado escuchando desde niña, con ellas he aprendido a sumergirme en las frondas de la pasión romántica. El bolero es nuestra más genuina representación de los fervores de eso que se llama amor y, asimismo, del sufrimiento de sus ardores”, expresó en charla telefónica desde Miami con La Razón Aymée Nuviola intérprete, también de guaguancó, son montuno, timba, jazz, salsa, bossa nova y baladas.

¿Cómo fue la selección de los temas? Un proceso difícil. Quisimos incluir a los pioneros del filin: Portillo de la Luz, José Antonio Méndez, Ángel Díaz, Niño Rivera y autores emblemáticos como Frank Domínguez y René Touzet. No podían faltar Marta Valdés y Meme Solís. Aparecen tres grandes compositores que no son cubanos: el boricua Pedro Flores, el mexicano Alberto Domínguez y el argentino Virgilio Expósito, autor del famoso bolero “Vete de mí”, que Bola de Nieve popularizó internacionalmente. Yo aprovecho la coyuntura y meto una pieza mía.

¿Disco de intimidades y nostalgias de una Habana que ya no existe? Soy sonera, así me conocen en los espacios musicales; pero, necesito de estas canciones que invocan el amor y me golpean tiernamente el corazón con recuerdos, gratas sensaciones y melancolías. Grabando este álbum recordé a mis padres, quienes disfrutaron su amor con los boleros cantados por Lucho Gatica, Benny Moré, Pacho Alonso, Rolando Laserie, Vicentico Valdés, Moraima Secada, Elena Burke, Olga Guillot, Omara Portuondo o Vicentico Valdés. La Habana no está perdida: vive en estos boleros.

¿Formato instrumental de primera línea? Conformamos un sexteto con instrumentistas de reconocimiento internacional: el baterista cubanoamericano Hilario Bell, el percusionista venezolano José Majito Aguilera, el bajista estadounidense Lowell Ringel, el guitarrista colombiano Julián Ávila y el pianista cubanoamericano Kemuel Roig, destacado jazzista quien hizo los arreglos para este disco en tiempo de latin jazz: lo admiro por su talento equilibrado para incursionar en diferentes modalidades: clásico, jazz y popular.

¿Muestra de su “talente filinero” con la inclusión de un tema suyo en el álbum? Me atreví a incluir una composición mía en medio de temas representativos y clásicos del bolero. El filin está en mi ánimo como vocalista. “Quédate” está empapada de la sonoridad de esas canciones que han sobrevivido después de más de 60 años. Asumo el filin conforme a estos tiempos y a mi experiencia.

¿Cómo define usted Havana Nocturne? Un álbum grabado con hálito consumado, con los fragores del corazón. Está dedicado a mi querida Habana mágica, entrañable, bella, inmortal. Canto para regresar a esos sitios nocturnos de los años 50/60 donde la música y el baile seducían y embriagaban los ánimos; y también para volver a esa casa donde escuché en un tocadiscos, la música que hizo de mí lo que soy. Resplandores melodiosos de una ciudad de múltiples hechizos rítmicos: nocturna Habana retumbante.