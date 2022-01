¿Hay pleito? Youtuber Superholly critica a Yalitza Aparicio y así le respondió la actriz (VIDEO)

La actriz Yalitza Aparicio se encuentra envuelta en una polémica con la youtuber Superholly, luego de que la influencer criticara la forma en la que celebridad de Hollywood habla inglés.

Recientemente Yalitza Aparicio participó en el cortometraje “Daughters of Witches”, en el que habló en inglés y es que la historia habla sobre una mujer mexicana que regresa a su pueblo después de haber vivido en los Estados Unidos por un tiempo.

La primera incursión de Yalitza Aparicio en el idioma inglés llamó la atención de los medios y también de la youtuber Superholly, quien publicó un video analizando el inglés de Yalitza, como lo ha hecho con otras celebridades como por ejemplo Eiza González.

La youtuber señaló que hizo el video, tras leer un artículo en el que calificaban como “Perfecto” el inglés de la actriz.

Superholly vio el cortometraje en el que Yalitza Aparicio habla en inglés aseguró que se sintió timada, al darse cuenta de que, además del corto, no hay ejemplos de “Yali” expresándose en este lenguaje.

Dijo que realmente no podía analizar nada de Yalitza porque las líneas que dice en el corto, dijo, suenan como de alguien leyendo en inglés.

Finalmente, la youtuber aplaudió pese a que Yalitza no sabía inglés dio entrevistas en Estados Unidos. “Yalitza al parecer en este momento (el estreno de ‘Roma’) aún no se sentía cómoda ni siquiera intentando hablar en inglés y no por eso dejó de dar entrevistas aquí en Estados Unidos (...) Me encanta porque dice ‘bueno, no hablo inglés, hablo español, entonces que se adapten ellos a mí’”, dijo Superholly.

Así respondió Yalitza Aparicio a Superholly

Yalitza Aparicio recurrió a su canal de YouTube para hacer un video en el que reaccionó a las declaraciones de Superholly. Dijo que la intención de la directora del corto es que la actriz sonara como alguien que no es nativo de Estados Unidos.

“La intención es exactamente esa. Es una chica mexicana que tuvo que irse a Estados Unidos, y justo recuerdo que cuando estábamos checando sobre que acento tenía que tener, qué tono. Algo que mencionaba mucho la directora era justo que se tenía que notar que no era de allá, que no es nativa, y como muchas personas que llegan a Estados Unidos y aprenden este idioma, les cuesta un poco con la pronunciación", explicó Yalitza Aparicio.

Asimismo, la actriz de Roma dijo que aprender inglés es un proceso. “Se hace el esfuerzo, pero cuesta mucho. Como dicen lleva su tiempo. Es un proceso y ya hablar inglés perfecto, no lo creo. Ahorita, la verdad no", mencionó.

KR