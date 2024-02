De HBO Max a Max: Los cambios de precios y planes de la plataforma de streaming

Este 27 de febrero, HBO Max cambia a Max y por ello, hay que saber qué será diferente sobre la exitosa plataforma de streaming, si habrán cambios en la plataforma, el contenido y sobre todo, los planes de pago y los costos. A continuación, todo lo que debes saber sobre la llegada de Max.

¿Cuál es la diferencia entre HBO Max y Max?

Max combina los mundos de HBO y el Universo DC, además de películas de éxito, series originales y los géneros favoritos de los fans como novelas, crímenes verdaderos, reality, gastronomía y comedia. Max tiene algo para todos los gustos: Series favoritas de los fans como Friends y The Big Bang Theory, las series originales de HBO Game of Thrones y The Last of Us, y formatos icónicos de la vida real como 90 Day Fiancé, Naked & Afraid y Fixer Upper.

Entre los cambios de la plataforma, se encuentran los siguientes:

Recomendaciones más inteligentes y personalizadas

Mejor rendimiento

Mayor facilidad de acceso y uso

PIN de perfil para perfiles de adulto

Nuevos hubs y géneros

¿Cambian los precios y los planes con Max?

La respuesta es depende. Si te suscribiste a HBO Max a través de una tienda de aplicaciones, no habrá cambois inmediatos en los precios; sin embargo, si estás suscrito al servicio por medio de un proveedor de Internet, telefonía o TV, los cambios de precio o plan podrían suceder y serían ellos quienes te informarían del cambio. Por otro lado, estos son los planes de Max que hay disponibles en la actualidad, incluyendo los dos nuevos planes:

Plan Estándar: Sin cambios. Mantienes las características de tu plan de HBO Max existente durante un período de tiempo limitado después del lanzamiento de Max. El precio de éste aumentará de 149 a 199 pesos mensuales o 1,779 pesos anuales.

Plan Móvil: Tu plan Móvil de HBO Max cambió al plan Estándar de Max y tu precio seguirá siendo el mismo durante un período de tiempo limitado después del lanzamiento de Max. Con el plan Estándar puedes transmitir en Full HD en 2 dispositivos a la vez y tener hasta 30 descargas sin conexión. El nuevo precio será 199 pesos mensuales o 1,779 pesos anuales, aunque el precio del paquete anterior de mantendrá por un tiempo.

Básico con anuncios: Transmite en 2 dispositivos a la vez, resolución Full HD 1080 + Dolby Digital 5.1 y la opción de ver con anuncios limitados. Su precio será de 149 pesos mensuales o 1,179 pesos anuales.

Platino: Disfruta en 4 dispositivos a la vez, transmite en 4K UHD y Dolby Atmos (según esté disponible) y obtén hasta 100 descargas sin conexión. Su precio será de 249 pesos mensuales y 2,397 pesos anuales.