“Todo se ha hecho con respeto”, responde a Cuquita

El actor Eduardo Barajas, quien da vida a Vicente Fernández en su época de juventud en la serie de Televisa Univision El último rey, el hijo del pueblo, confía que el rechazo de María del Refugio Abarca, Cuquita, hacia la producción y la disputa legal que hay actualmente, no empañarán la labor que se ha realizado.

“Estamos haciendo un trabajo impresionante, desde las tomas en formato de cine, la caracterización, el vestuario, todo el trabajo en equipo que se ha realizado, se ha cuidado cada detalle para que esta historia se haga con base en el amor y respeto a la familia, que es lo más importante”, afirmó el histrión en entrevista telefónica con La Razón.

Barajas reiteró a Cuquita que la serie es “un gran homenaje a este gran ícono para mostrar al público que es un gran ser humano, de una calidad humana increíble y lo que logró es por el trabajo y el esfuerzo que le metió a su carrera. Le mando muchos besos y amor)”, expresó Barajas.

Quien fuera esposa del Hijo del Pueblo se ha pronunciado contra la producción de Juan Osorio, la cual no considera que es un tributo, sino un robo a su imagen y nombre.

“Que no me vengan con su cuento de que es un homenaje con todo respeto para Vicente. Es por dinero, robándose su imagen”, señaló el 13 de marzo pasado en un comunicado, la viuda de Vicente Fernández.

Fue un reto actoral en muchos sentidos, esta fuerza que él tenía, desde su manera de hablar, de expresarse, de arrasar las canciones con esa entereza; me gusta mucho cantar regional

Eduardo Barajas, Actor

Pese a ello, Eduardo Barajas dijo confiar en la producción y estar convencido de que el trabajo se hizo “con mucho amor”.

La noche de ayer, el despacho Del Toro Carazo compartió en Instagram el recurso que presentó Televisa el domingo para ampararse contra las órdenes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que prohibían la transmisión de la serie. “Cada acto de desacato tendrá consecuencias legales”, reiteró.

El dato: En la serie Pablo Montero da vida al cantante mexicano en su época de mayor éxito y Salvador Sánchez, en los últimos años del Charro de Huentitán.

UN PAPEL QUE LE CAMBIÓ LA VIDA

Para Eduardo Barajas El último rey, el hijo del pueblo, ha sido una “oportunidad de oro” que le llegó en un momento complicado de su carrera, en el que incluso analizaba bajarse del barco.

Fue un golpe de suerte el que lo llevó a encarnar al Charro de Huentitán. Un video que subió a su canal de YouTube interpretando la canción “Regresa a mí” llegó a los ojos de Emilio Osorio, quien se lo enseñó a Juan Osorio. El productor enseguida lo contactó para invitarlo a ser parte del proyecto televisivo.

“Tuve momentos complicados, vino la pandemia, cerraron los teatros, entré en esta parte de pensar ¿qué sigue? Sin trabajo sí llegó un punto en el que empecé a ver otras posibilidades, he estudiado a parte de mi carrera de actor y cantante, cursos de numerología, programación neurolingüística, me puse a dar terapias también para sobrevivir, porque estaba muy difícil la situación, por eso la serie fue una luz en mi vida, más emocionado, agradecido y contento no puedo estar”, compartió el también histrión de Por amar sin ley.

Dijo sentirse identificado con el intérprete de “Hermoso cariño”, por la manera en que alcanzó el éxito, a base de esfuerzo y trabajo. Además de que al igual que él, es originario de Guadalajara.

“La calidad humana de este personaje es impresionante y cómo llegó hasta la cima del éxito, gracias a la perseverancia, la disciplina, el enfoque, a las ganas de salir adelante. Me identifico mucho porque llevo años en esto y le he estado taloneando demasiado, me vine a la Ciudad de México desde muy joven”, remarcó.

Barajas se pone en la piel del ídolo cuando tenía entre 20 y 30 años, un momento crucial porque se muda a la Ciudad de México, fallece su madre y se casa con Cuquita. Además de grabar sus primeros éxitos: “Pérdoname” y “Cantina del barrio”.