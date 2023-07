Hijo de Jorge Ortiz de Pinedo da mala crítica a Barbie y lo tunden: ' Su único talento es el nepotismo'

El hijo de Jorge Ortiz de Pinedo, Óscar Ortiz de Pinedo, está siendo destrozado por los usuarios de las redes sociales porque emitió una mala crítica a la película Barbie.

A través de su cuenta de Twtter, el hombre quien es escritor en Televisa-Univisión y HBO, escribió un mensaje en el que señaló algunos puntos por los que él considera que Barbie es una cinta con una “anécdota entretenida, pero inútil”.

“Bueno… ayer fui con mi mujer y mis hijas a ver Barbie y constaté lo siguiente: La agenda progre destruye por completo lo que podría haber sido un buen guion. La película se torna en un despropósito dejando únicamente una anécdota entretenida, pero inútil. ¿Qué te pareció? Opina”, se lee en el mensaje del guionista.

Bueno… ayer fui con mi mujer y mis hijas a ver #Barbie y constaté lo siguiente: La agenda progre destruye por completo lo que podría haber sido un buen guion. La película se torna en un despropósito dejando únicamente una anécdota entretenida, pero inútil. ¿Qué te pareció? opina pic.twitter.com/7Y8LtpxJEv — Oscar Ortíz D Pinedo (@oscarortizdp) July 26, 2023

Sin embargo, este comentario no le gustó nada a los usuarios de Internet, quienes lo tacharon de machista, le recordaron los programas de su papá como "La Escuelita" y “Una familia de diez”.

“Me parece que no entendiste la película. Y pues que triste”, “Que como ya veíamos venir, los hombres no entendieron nada”, “De casualidad no vives en la Mojo-dojo-casa-house!”, “No se puede pedirle peras al olmo. Es entendible que un productor de televisa, hijo de un actor que durante décadas vivió de cosificar a la mujer en las pantallas es imposible que entienda los derechos de la mujer”, “Tienes razón, no podemos comparar el guion de Greta con la finísima obra transgresiva que fue: Una familia de diez”, “Una joya, si incomoda a los machitos como tú, quiere decir que cumple su cometido”, "Wey, tu único talento es ser hijo de Jorge Ortiz de Pinedo, cuyo único talento es ser hijo de Óscar Ortiz de Pinedo. Literalmente su único talento es el nepotismo, así que cállate que es evidente tu incompetencia artística", fueron algunos de los comentarios en su contra.

Óscar Ortíz de Pinedo responde a las críticas

Sin embargo, el hijo de Jorge Ortiz de Pinedo no dudó en defenderse de las críticas y llamó a sus detractores “Barbiechairos” y aseguró que no lo ofenden por recordarle que ha trabajado en los programas de su papá.

“Oigan, Barbiechairos, si creen que me ofenden haciendo alusión a mi trabajo, sépanse que no es así. Al contrario, gracias por ver mi chamba y darle promoción. Los quiero. P.D. me divierten mucho sus comentarios llenos de ira irracional”, señaló el guionista.

Además compartió la reseña de Kristoff Raczynski, en la cual el crítico de cine dice que los hombres son atacaos de machistas por decir que no les gustó Barbie, en cuya reseña asegura que la cinta es “una fafufada”.