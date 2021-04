Rodrigo Dávila, hijo de Pati Chapoy, participa en remake de "Rebelde" ¿A quién interpreta?

Rodrigo Dávila, hijo de Pati Chapoy y vocalista de la banda Motel, forma parte del remake de “Rebelde” que Netflix está produciendo.

Así lo dio a conocer Daniel Bisgno, a través de un video que compartió en el Instagram oficial de “Ventaneando”.

“Público querido, esto es lo que no me dejo decir la Chapoy. Acá entre nos no ha querido decir porque es muy discreta en ese tipo de cosas”, inició el conductor en el clip.

¿Qué papel interpretará Rodrigo Dávila en Rebelde?

De acuerdo con Daniel Bisgno, el hijo de Pati Chapoy no encarnará a un personaje, sino que será el encargado de la música de la producción.

“Resulta que Rodrigo Dávila, su hijo e integrante del grupo Motel, va a ser quien lleve a cargo toda la música de la nueva versión de RBD, ¿Cómo la ven? Así que prepárense porque acá sí va a haber calidad musical no como en el pasado”, expresó.