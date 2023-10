Esta es la historia real detrás del nombre de El Tri de Alex Lora

El músico Alex Lora está en las tendencias porque supuestamente ganó una demanda a la Federación Mexicana de Futbol por los derechos del nombre El Tri, ya que también así se le conoce a la selección mexicana. Sin embargo, parece que todo fue un rumor pues la Federación desmintió que hubiera una batalla legal por el nombre de El Tri con Alex Lora.

¿Cómo surgió el nombre de El Tri de Alex Lora?

El legendario rockero mexicano ha contado en entrevistas cuál fue el origen del nombre de El Tri y señaló que fue el público el que bautizó así a la banda.

En una entrevista que Alex Lora le dio a Yordi Rosado en su canal de YouTube, recordó los orígenes de la agrupación que lleva más de 50 años tocando.

De acuerdo con la historia que contó Alex Lora el nombre original de la banda era Three souls in my mine. Sin, embargo, le músico reconoció que está mal escrito en inglés, pues la frase correcta sería Three souls on my mind, pero él eligió la primera opción a propósito para generar polémica en las tocadas.

“El nombre era Three souls on my mind, pero yo le puse ‘in my mind’, para que la gente dijera: ‘Estos pende… no hablan bien inglés’”, recordó el músico creador de temas como “Las piedras rodando”, “Triste canción”, “Oye cantinero”, entre otras.

Asimismo, Alex Lora recordó que el nombre de Three souls in my mind se fue transformando porque la gente solo les decía El Tri y por eso lo dejaron asó.

“El nombre era Three souls, pero la raza siempre dijo: ‘Voy a la tocada del Tri, tengo el disco del Tri’, el nombre nos lo pusimos, porque la raza nos lo puso”, contó el músico.