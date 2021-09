El cantante J Balvin sorprenderá a sus millones de fans al dar un concierto a través de la plataforma de TikTok para interpretar los temas de su más reciente álbum “José”, así como otros de sus éxitos.

¿Cuándo, cómo y a qué hora ver el concierto de J Balvin en TikTok?

El concierto de J Balvin se transmitirá este domingo 12 de septiembre en el perfil del colombiano en TikTok que es @JBalvin.

El show se podrá ver a las 17:00 horas tiempo del centro de México y Colombia, así como a las 19:00 horas, tiempo de Argentina.

J Balvin en TikTok Foto: Especial

Además, el evento de J Balvin en TikTok tendrá dos repeticiones el 13 y 19 de septiembre, para aquellos que se lo perdieron o para quienes deseen revivir la experiencia.

J Balvin lanza “José”

El nuevo disco de J Balvin se llama “José”, como el cantante, ya que su nombre real es José Álvaro Osorio Balvín. El material discográfico vio la luz el pasado 10 de septiembre.

El álbum incluye 24 canciones y cómo era de esperarse J Balvin incluyó colaboraciones con otros grandes artistas del género urbano como Ozuna, Jhay Cortez, Yandel, Karol G y Nicky Jam, entre otros.

Además, el mismo 10 de septiembre se lanzó el disco de Metallica, el The Blacklist en el que J Balvin tiene una colaboración, al hacer el cover de Wherever I May Room.