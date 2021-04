Horóscopo para la semana del 12 al 18 de abril

Estimados lectores de La Razón, es momento de que amplíen su conocimiento astral y entendimiento del cosmos con la nueva edición de su Horóscopo semanal cortesía de su adorada chamana de confianza. Recuerden que este conocimiento es clave para que planeen cada uno de sus movimientos en este valle de lágrimas que llamamos Tierra.

Esta semana la iniciamos en una Luna Nueva Total, cuya oscuridad arropará sus fastuosos destinos. La calidez de la primavera será la calve para que su suerte tenga un impulso y sus probabilidades de éxito en sus cosas y actividades se vea exponenciada. Vean la combinación como el místico Yin y Yang de temporada. Sin más que adelantarles, he aquí el Horóscopo semanal:

HORÓSCOPOS DE ESTA SEMANA:

Aries (21 marzo - 19 abril)

Aries, la oscuridad de la Luna Nueva marcará un hito en tu carrera, ¿favorable o negativo? Eso depende de cómo hayas jugado tus cartas de la interacción social y el networking, le dicen. Sea cual sea lo que el destino de depare, recuerda nunca ceder a algo que agreda tus ideales ni ser barbero con tus superiores, eso ´solo lo hace la gente sin talento.

Tauro (20 abril - 21 mayo)

Tauro, esta semana sentirás el ansia de acercarte a tu lado emocional y espiritual, y satisfacer tus deseos anímicos. Para conseguirlo sigue tu intuición, lee aquellas cosas que te apena admitir te gustan y asiste a aquel lugar (obvio con sana distancia y cubrebocas) cercano a ti en el que los practicantes del neopaganismo e idólatras de se reúnen. Serás recibido con calidez y además ampliarás tu círculo social.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Géminis, aunque tu espíritu dual y etéreo hace que el resto de los signos se intimiden ante tu presencia, en el lugar menos esperado (como Piscis o Leo) encontrarás a ese ser capaz de ver más allá de sus prejuicios astrales y comprender tu mente compleja y desbordante de libidinosidad. El secreto, querido, es que no busques porque espantas, mejor asegúrate de emanar feromonas y esperar con paciencia.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Cáncer, es tiempo de que coseches los frutos que te dedicaste a sembrar durante la temporada pasada; ya trabajaste al ganado, lo alimentaste, y es momento de que degustes los dulces jugos y placeres de la carne. Cangrejo de agua, recuerda que la Luna Llena te debilita, por lo que no te exasperes, llega con calma y discreción.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Leo, a lo largo de un año has aprendido a convivir con la reclusión, mucho mejor que otros niños astrales que, ante cualquier prohibición y amenaza, se ven devorados por la ansiedad y rondados por la depresión. Comparte tu sabiduría y energía con aquellos no tan afortunados como tú e instrúyelos en las artes de la relajación. No obstante, si tuviste el infortunio de ser uno de los pocos leones caídos en desgracia por el confinamiento, busca ayuda y medita… sé un cazador, no una presa.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Virgo, esta semana la vas a iniciar con todas tus energías en el plano amatorio y ese desfogue carnal nublará tu juicio, haciéndote recurrir a aquellos individuos que sabes son pésimos para satisfacer tus deseos, pero que responden ante cualquier bramido pasional. Por favor, que tus estándares de calidad no desciendan de lo aceptable, no dañes el ecosistema astral; como dice el mantra comunal: “hasta en los perros hay razas”.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Libra, la Luna Llena se adentrará a tu casa matrimonio, pero ¡no caigas en pánico! pues eso no significa que las nupcias y campanas se aproximen en tu vida, sino que será tu oportunidad de escapar del yugo de aquella persona con la que has desperdiciado ya algunos años pero que temes abandonar. Por fin tendrás la oportunidad de la liberación, pero, como todo en la vida, es imperativo que tengas un poco de valor e iniciativa.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Escorpio, con la Luna Nueva Libra entrará a tu casa de hábitos y rutinas, lo cual te permitirá corregir el decadente estilo de vida que adoptaste y el cual justificas con la pandemia. Deja las conductas autodestructivas y enfócate en tu autocuidado: deporte, nutrición y meditación es con lo que debes iniciar. Debes seguir al pie el legendario mantra orquestado por Diamante Negro: “Quiérete, rey”.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Sagitario, te vas a sentir inundado por una vibra romántica, la cual puede ser signo de que un nuevo querer pronto llegará a tu puerta-espacio amatorio. Para no ahuyentar tu posible encuentro debes de dar por terminado tu ritual diario de compartir memes deprimentes en redes sociales, pues, aunque son espacios que no reflejan al ser como es en realidad, su contenido puede generar incomodidad y pena ajena.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Capricornio, esta semana personas cercanas a ti te buscarán para pedirte consejo en el ámbito romántico, lo cual es pésima idea puesto que tu historia en el amor se resume en que te desvives por aquel individuo que no te corresponde y se aprovecha de ti, al grado que te conviertes en aquello que los neologismos anglosajones denominan como un “simp”. Por favor, remítelos a otra ventanilla donde el ejecutivo sí sepa tratar el tema.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Acuario, por el bien de tu existencia deja de ser tan “místico” y “etéreo”; sabes que existe la creencia que aquellos nacidos bajo tu signo astral suelen ser “difíciles”, por lo cual no debes de alimentar el estereotipo con tu personalidad nefasta. Sé abierto, amable y sencillo, esto hará que tus allegados empiecen a construir un poco de afecto hacia ti.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Piscis, los astros desean que des el gran paso y te mudes al hábitat de aquel ser querido que te trae con las aletas de cabeza, lo cual puede resultar un poco caótico en un inicio, pero que en el fondo deseas con toda tu energía. Para lograrlo con éxito debes dejar de ser voluble y contradictorio, pues podrás generar discusiones innecesarias, que además vas a perder. Y recuerda tratar tu estado anímico depresivo.