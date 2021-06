Horóscopo para la semana del 14 al 20 de junio

Queridos lectores de La Razón, su amada chamana Madama Kan Lajuj les trae una nueva edición de su esperado Horóscopo Semanal, la fuente de conocimiento astral y cósmico a la que le pueden confiar sin temor su destino y vida.

Estimados, la semana que acaba de terminar se caracterizó por acentuar más las polaridades que existen en nuestra sociedad, lo cual sólo alimenta el odio, la desesperación y es justo lo que las energías negativas buscan. Todos somos hijos del Big Bang, polvo estelar y átomos astrales, por lo que debemos permanecer unidos. Sin más que decir, he aquí su Horóscopo Semanal:

HORÓSCOPO DE ESTA SEMANA:

Aries (21 marzo - 19 abril)

Aries, no todo lo bueno en la vida son emociones fuertes, adrenalina y relaciones tóxicas; la estabilidad y tranquilidad también son necesarias. Deja a aquella persona que sólo te produce enojos y lágrimas (y cuya única cualidad es medio destender la cama); enfócate en ti mismo, encuéntrate con tu yo interior y construye algo. Ya habrá alguien que te acepte así y se desviva por ti… de una manera sana.

Tauro (20 abril - 21 mayo)

Tauro, este martes los astros se posicionarán en tu casa de la reputación, lo cual resultará que las energías cósmicas emanadas por Urano y Saturno te impulsen a tener un fuerte sentido de determinación y justicia. Es momento para que seas ejemplo entre los tuyos y logres una victoria en alguno de círculos sociales: lograr que en tu trabajo les paguen a ti y a los tuyos las utilidades que les deben y de las cuales tus superiores han fingido demencia, por sugerir algo.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Géminis, la duda nubla tu mente y te cuestionarás respecto a si realmente estás logrando aquello que años atrás te propusiste. Incluso llegaras a sentir que para merecer hay que sufrir (como gran parte de quienes practican una religión abrahámica), pero eso es un constructo social (y patriarcal) que se ha vendido por cientos de años para mantener un control social. Sí, atrévete a dar “borrón y cuenta nueva”, y que no te pese el pasado: el futuro es ahora, “viejo”.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Cáncer, tu espíritu anhela interacciones sociales significativas, no sólo amatorias sino que te enriquezcan en los ámbitos del conocimiento y las experiencias. La pandemia, honestamente, está lejos de terminar y lo virtual por Zoom es triste, aburrido y de los llamados “boomers”. Se paciente para cuando la situación sea más segura, pero sí emplea las redes para ir calentando el camino e ir conociendo gente nueva.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Leo, discúlpame la expresión, pero por andar de “hocicón” vas a fracturar una relación en tu vida que, al menos para ti, es o pretendes que sea significativa. Es imperativo que aprendas a guardar secretos y no juzgar lo que te comparten, porque, seamos honestos, ¿realmente eres un santo que vale la pena soportar? Eso es algo que tu progenitora te ha hecho creer, pero que el resto del mundo puede contradecir con hechos.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Virgo, por alguna razón, que tú y yo conocemos muy bien, has estado últimamente muy encimoso con tus allegados y lamento decirte que la paciencia no es eterna. Da el espacio que los cercanos a ti necesitan o de lo contrario comenzarán a evitarte o llegarán al punto de la grosería. Trabaja en tu dependencia emocional y aprende a estar sólo.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Libra, aquella persona o amante con las que has estado saliendo por poco tiempo te presionará para que formalicen su relación, cosa que a ti realmente no te interesa. Debes ser directo y comunicarle a la brevedad tus intenciones e intereses para que aquel ser intenso deje de hacerse ilusiones. Pero ten la decencia de hacerlo en persona: sólo la gente sin inteligencia emocional ghostea.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Escorpio, estás iniciando una nueva vida amatoria la cual no debes permitir que se vuelva aburrida y monótona, sino que debes hacer tu misión convertirla en algo fogoso y digno de las más vulgares canciones de reguetón. Si buscas la rotación de parejas no será problema la experimentación, pero si deseas una estable debes asegurarte que dicha persona no le tema a experimentar.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Sagitario, estos días te toparás con algo que te hará reenamorarte de tu profesión y querer hacer cosas nuevas e interesantes; sin embargo, te verás sometido por el yugo de una empresa/compañía de principios rancios y anacrónicos que en vez de innovar vive regida por el temor del arcaico del “qué dirán”, molestar a sus dueños y/o enfocada en una estrategia fallida donde un algoritmo importa más que el lado humano de las cosas. Tienes de dos: o te aguantas y quedas en la comodidad o te arriesgas y aventuras a emprender algo.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Capricornio, el momento de la pasividad ya se terminó y es momento de que tomes las riendas de tu vida. Debes de dejar de anhelar y pensar en hacer las cosas que te gustaría y realmente ponerte a trabajar en ellas. Los milagros no existen y dios está muerto: sólo tú (y los astros, claro) tienes la fuerza para forjar tu destino, pero para ello debes poner las energías en marcha.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Acuario, esta semana el cosmos te enviará energías que te harán desbordar una sensualidad en extremo que, además de hacerte sentirte seguro de ti mismo, te ofrecerán posibilidades que veías lejanas y que debes aprovechar. Sin embargo, querido, debes mantener los pies en el firmamento y no creerte, como dirían los anacrónicos “boomers”: “creerte la última Coca del desierto”; recuerda: lo que fácil llega, fácil se va y los errores son lo único que siempre permanece.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Piscis, tienes que ser más directo en tus acciones de la vida diaria si realmente quieres conseguir algo. El resto de la humanidad no es adivina y son pocos aquellos los capaces de entender las indirectas, así que déjate de juegos de nivel preparatoria y comunica tus deseos e intenciones. De esta manera te ahorras muchas frustraciones y malentendidos, además de que el resto de las personas dejarán de pensar que eres una broma.