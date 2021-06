Horóscopo para la semana del 7 al 13 de junio

Adorados lectores de La Razón, su querida chamana Madama Kan Lajuj los consiente con una nueva edición de su Horóscopo Semanal, la fuente de conocimiento más exacta de la posición de los astros, la cual les permitirá saber de qué manera actuar en su día a día fluyendo con las energías cósmicas.

Amados, nos encontramos en una Luna Menguante decreciente, la etapa de la reflexión y decisión, y será el 10 cuando comience la Luna Nueva, el periodo de los renacimientos e inicios de los ciclos. ¿Coincidencia con lo que ocurre en el país? No lo creo, pero este espacio no es para discutir política, sino tu espiritualidad y crecimiento personal. Sin más que decir, he aquí su Horóscopo Semanal:

HORÓSCOPO DE ESTA SEMANA:

Aries (21 marzo - 19 abril)

Aries, esta semana ocurrirá en tu vida amatoria un acontecimiento con tu pareja que despertará tu furia. Por favor, hay formas inteligentes de expresar la frustración y el desacuerdo, pegarle a la pared es sólo signo de que la terapia urge en tu vida. Haz un ejercicio de auto exploración para que descubras qué ocurrió en tu existencia que te hace reaccionar como un Fifas promedio. Si tu pareja decide dejarte, no eres la víctima sino la causa.

Tauro (20 abril - 21 mayo)

Tauro, al contrario de lo que tu progenie a intentado sembrar en tu psique por años, no necesitas a una pareja para sentir plenitud y estabilidad en tu vida, muchos menos pasar por el estrés de una unión nupcial (aunque la fiesta y lo que ocurre en ella es bienvenida). Apacible buey, todo lo que deseas lo puedes lograr solo, pero debes de tener una gran inteligencia emocional para comprenderlo

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Géminis, te encuentras a mitad de tu reinado astral, lo cual te brinda la oportunidad perfecta para consentirte y forjar un amor propio más fuerte que el titanio. Eres un rey/reina y no mereces menos: date los gustos que en meses anteriores has dudado en complacer y si existe alguien que intenta pretenderte, debes hacerle entender que para ser digno de contemplar tu esencia dual debe invertirle distintos tipos de capital… “echarle hartas ganitas”, diría la sabia pitonisa.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Cáncer, es momento de que dejes de creerte aquel ser que rehúye de la luz y aceptes lo que tú consideras “debilidades”: una gran emocionalidad. Extermina tus prejuicios y abraza aquel don con el que los astros te bendijeron, pues también se trata de un arma que te permitirá leer a tus allegados y enemigos mejor que cualquier pseudocurso de interpretación de lenguaje corporal y "grafología". Eres dinamita, baby (como diría Maluma), literal explótalo.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Leo, la unión astral de la Luna y Urano en tu décima casa profesional sembrará dudas respecto a desconocer hacia qué dirección deseas llevar tu carrera. Sí, querido león, las energías cósmicas son difíciles de comprender y sus vibraciones repercuten en nuestra existencia, pero ello no significa que no puedas controlar tu destino: se firme en tus deseos (nadie los conoce más que tú) y sigue tu instinto.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Virgo, la aventura está llamando a tu espíritu y eso es algo que no puedes ignorar: es buen momento para que aceptes aquella invitación espontánea que te llegue y/o que te animes a entablar una conversación con aquel individuo que viste en la calle y llamó tu atención. Hay mucho que ganar y un “no” no significa nada. Te incitaría a probar los “besos de tres”, pero con el hongo negro COVID es mejor que te contengas.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Libra, mi intuición no se equivoca y esta semana, me dicen los astros, que una situación desafortunada se presentará en tu vida. ¿De qué magnitud? Eso dependerá de tu contexto, tus acciones y hasta de la mera suerte. ¿Te tropezarás y se te caerá el helado o serás despedido de tu trabajo por exigir el pago de las utilidades que por ley te corresponden? No es posible saberlo, por ello te exijo que te me cuides.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Escorpio, son momentos de duda para ti, pues regresará a tu mente aquel recuerdo de una decisión fundamental que tomaste en tu vida y de lo que pudo haber sido. Mi alacrán, la nostalgia es sólo una herramienta capitalista para venderle a la gente sin criterio la idea de que las cosas pasadas eran mejor, y el arrepentimiento… pues sólo aquellos sin firmeza la siente. Saca la ponzoña y envenena esas ideas; estás con vida y el futuro te espera.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Sagitario, vas a sentir que las personas cercanas a ti no demuestran apoyo hacia tus planes que les has compartido y eso te desilusionará. Sin embargo, no es que no te demuestren empatía, sino que simplemente no te están diciendo aquello que tú anhelas escuchar. Es momento de que temples tu carácter, pues el cosmos no confabula ni a tu favor ni el de nadie, la existencia fluye y debes adaptarte a ella.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Capricornio, hay una meta en tu futuro cercano que deseas cumplir, pero algunos obstáculos (principalmente sociales y humanos) te lo complicarán. Te recomiendo que, con cautela, ejerzas el arte del subterfugio en aquellos individuos que pueden ser tanto un muro en el destino como el impulso: sede en algunas cosas y negocia en otras. Importante: nunca recurras a la condescendencia, será tu ruina.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Acuario, estos días tu espíritu sentirá el impulso de refugiarse en algún espacio seguro para tranquilizarse y recobrar las energías mentales que haz quemado en los últimos días. No te sientas mal si rechazas invitaciones o sientes que te estás convirtiendo en una persona huraña; es temporal y es necesario para que sanes y renazcas con poderío.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Piscis, esta semana te sentirás con pocos ánimos de entablar actividades sociales (y con el hongo negro COVID nadie te culpa por ello). Sin embargo, sabemos que algo fundamental en tu vida es tu interacción con otros individuos y lo que se puede construir en una simple plática. Te recomiendo que “consumas” esto con medida; ya vendrán tiempos más luminosos que te permitirán explayarte en que necesites.