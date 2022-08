House of the Dragon: ¿ A qué hora se estrena la nueva serie de Game of Thrones?

La esperada precuela de Game of Thrones llamada House of the Dragon se estrena este domingo y llega tres años después de que finalizó la afamada serie épica.

¿A qué hora se estrena House of the Dragon de Game of Thrones?

La serie de House of the Dragon de Game of Thrones se estrena este domingo 21 de agosto las 8 de la noche tiempo del centro de México, y se podrá ver a través de la plataforma de HBO Max.

México 8 PM

Colombia 8 PM

Perú 8 PM

Ecuador 8 PM

Chile 9 PM

Venezuela 9 PM

Bolivia 9 PM

Argentina 10 PM

¿De qué se trata House of the Dragon?

La serie de House of the Dragon se remonta a contar la historia familiar de la Casa Targaryen y se remonta a 300 años antes de los hechos que se plasman en las ocho temporadas de Game of Thrones.

La nueva serie narra la historia de Viserys, alguien que tiene que asumir un difícil reto cuando es elegido por los señores de Poniente para ocupar el puesto en el trono de su abuelo Jaehaerys Targaryen.

La primera temporada de House of the Dragon tendrá 10 episodios y se espera que revele algunos de los mitos de la familia Targaryen, por ejemplo, cuál es el origen de los tres huevos de dragón de Daenerys.