'I Love Dance' presenta su edición más grande para 2024: ¿Cuánto cuestan los boletos?

Recordar es volver a vivir y por eso "I Love Dance" llegará el próximo 15 de junio al Palacio de los Deportes; el festival convertirá al recinto en una pista de baile masiva donde los ritmos de los años 90's harán que los recuerdos de la década anterior a la llegada del nuevo milenio, resurga entre la multitud. Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster.

Después de tres ediciones en el Pepsi Center WTC, la experiencia da un enorme paso a uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México, el Domo de Cobre, donde se presentarán rtistas que fueron parte de las listas de reproducción noventeras en cada fiesta.

te puede interesar Jonas Brothers en México 2024: TODO lo que tienes que saber de su gira en el país

¿Cuál es el costo de los boletos para "I Love Dance"?

El año pasado, los boletos para el evento tuvieron un costo de $1,860 (VIP de pie), $774 (general) y $576 (sección c); si bien las areas podrían cambiar debido a que en esta ocasión el recinto es diferente, los precios se mantendan iguales al oscilar entre los $576 y los $1,860 pesos mexicanos.

La primera edición de "I Love Dance" llegó a la Ciudad de México en abril de 2019 y se ha vuelto un gran evento para los melómanos y sobretodo, los amantes del género dance; este año, contamos con l presencia de artistas como Whigfield, Dr Alban y Crystal Waters, quienes subieron la temperatura en la pista de baile.

El 2024 no se quedará atras, puesto que los primeros invitados han sido revelados y se tratan de La Bouche, agrupación detrás de temas icónicos como "Be My Lover" o "Sweet Dreams", su primer sencillo, el cuál llegó al TOP 10 en 14 países en 1995.

Los boletos estarán disponibles en la preventa Citibanamex este 14 de diciembre y al día siguiente, podrás adquirirlos en ls taquillas del inmueble o a través de Ticketmaster.