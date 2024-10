Indagan en la fascinación mexicana por lo paranormal

La muerte es uno de los conceptos de los que aún nos queda mucho por conocer y descifrar. Dentro del imaginario de nuestra sociedad está bien difundida la idea de la vida después de la muerte y, con ello, la parafernalia que la envuelve, cuya explicación rebasa nuestro entendimiento: fantasmas, brujería, apariciones y espíritus.

En la búsqueda de una explicación para este tipo de sucesos, la plataforma Max estrenará el próximo 31 de octubre la nueva serie Señales del más allá, presentada por el youtuber Alberto del Arco y Víctor González, quienes seguirán a detalle las historias paranormales que se suscitan en los rincones más enigmáticos de México, como el Palacio de Lecumberri o la Casa de los Lamentos, en Guanajuato.

Haciendo uso de la tecnología más novedosa, como aparatos de detección electromagnética o de radio, cámaras infrarrojas o la famosa “Spirit Box”, la producción de Señales del más allá rastrea no sólo los orígenes de las leyendas de generaciones atrás, sino que dará pie a replantear la realidad hasta a los más escépticos.

En entrevista con La Razón, el presentador y youtuber Alberto del Arco comentó que la popularidad de estas historias es un reflejo de nuestra atracción por la muerte. “En México hay mucha cultura por la muerte, nos gusta mucho este tipo de temas, a la gente le encanta. Hasta el más escéptico termina creyendo en algo, no sabes la cantidad de gente escéptica que hay, y yo mismo no creo, pero el día en que te enfrentas con algo inexplicable o paranormal es cuando empiezas a ver las cosas con otra perspectiva”, explicó.

La miniserie contará con seis episodios y se apoyará de especialistas como médiums e historiadores, así como personas comunes y corrientes que han atravesado por alguna experiencia inexplicable.

“¿Qué pasa cuando nos morimos?, ¿existe algo después de la muerte?, de estas preguntas se derivan todo este tipo de cuestiones paranormales, el entusiasmo de ver estos fenómenos o de supuestos fantasmas, las teorías que hay al respecto”, comentó Del Arco.

Dentro de la narrativa de cada uno de los capítulos, los presentadores se verán envueltos en una atmósfera sobrenatural, donde las almas en pena y todo tipo de entes se convierten en protagonistas de sus propias historias desgarradoras.

El propio Alberto del Arco confesó que durante las grabaciones de esta serie y tras lidiar con el duelo por el reciente fallecimiento de sus padres, vivió una experiencia que lo conmocionó. “Fue difícil de asimilar para mí esta parte y en un sitio que no tiene nada qué ver con mis papás, grabando en Mazatlán, en un ex cuartel militar, empezamos a escuchar ruidos y en un momento que me marcó mucho escuché la voz de mi mamá fallecida diciéndome: ‘Beto’, fue algo que me paralizó”.

El primer episodio de Señales del más allá estará disponible en la plataforma Max a partir del 31 de octubre.