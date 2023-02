¿Erik Rubín fue infiel? Todas las veces que lo acusaron de engañar a Andrea Legarreta

Adrea Legarreta y Erik rubín eran una de las parejas más sólidas del espectáculo, duraron 22 años de casados, pero en ese tiempo no faltaron los rumores o acusaciones de supuestas infidelidades en la pareja.

Hubo varios momentos en los que los usuarios de Internet se lanzaron contra Erin Rubín acusándolo de serle infiel a Andrea Legarreta.

Todas las veces que acusaron a Erik Rubín de serle infiel a Andrea Legarreta

Erik Rubín y la influencer en Tulum

En junio de 2021, Erik Rubín acaparó las tendencias, porque se difundió un video en redes sociales, en el que el cantante aparece de fiesta en Tulum con una joven y bella influencer llamada Tania Hernández Gándara.

En las imágenes Erik Rubín sale bailando junto a la influencer y en una de las escenas se observa que el cantante se acerca para hablarle al oído.

Todos empezaron a especular sobre si era una infidelidad de parte de Erik Rubín hacia Andrea Legarreta. Sin embargo, la pareja decidió ignorar los rumores y seguir con su vida, haciendo caso omiso a los dichos en redes.

Así captaron a Erik Rubín con una influencer Foto: Especial

Erik Rubín en el 90’s Pop Tour con Melissa de JNS

En septiembre de 2022 Erik Rubín estaba de gira en el 90’s Pop en el que participan bandas com Sentidos Opuestos, Kabah, JNS, Magneto, entre otros.

En redes sociales se difundió un video en el que Erín Rubín aparece cantando muy cerca con Melissa de JNS cuando interpretaban la canción “Si no es ahora”.

El ex esposo de Andrea Legarreta la abraza por la espalda e incluso cruzaron miradas. Los usuarios inmediatamente acusaron a Erik Rubín de serle infiel a la conductora de Hoy, sin embargo, cabe recordar que en el comunicado que envió la ex pareja anunciaron que llevan cinco meses separados, por lo que en septiembre de 2022 ya no estaban juntos.

Erik Rubín con Melissa de JNS en el 90's Pop Tour Foto: Especial

Erik Rubín "besándose" con Apio Quijano de Kabah

También relacionaron a Erik Rubín con Apio Quijano, ya que en una presentación del 90’s Pop Tour en Veracruz, Erik Rubín cantó un tema con Kabah, pero hubo un momento de mucho acercamiento entre él y el integrante de Kabah, por lo que hicieron un además como si se fueran a besar. El video causó mucho revuelo en redes sociales.