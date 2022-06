Ingrid Coronado inspira a hallar el amor propio en su libro “Mujerón”

La conductora Ingrid Coronado comparte a través de su nuevo libro las experiencias de vida y todas las herramientas que a ella le ayudaron a convertirse en un “Mujerón” para inspirar a las personas a lograr el amor propio y tener una verdadera transformación como ella la tuvo.

Durante un proceso de 40 días, la presentadora escribió el libro “Mujerón”, de editorial Grijalbo, en el que plasma todo lo que le sirvió después de muchos años de trabajo personal, esto “con la intención de ahorrarles problemas y muchas lágrimas, principalmente… y yo quiero que mis lectores se beneficien de todo este trabajo personal que fue muy profundo y muy intenso”, dijo Ingrid Coronado en entrevista con La Razón.

Para este libro la conductora se apoyó de los terapeutas que la han acompañado, así como de otras personas que “a través de sus palabras, de sus conocimientos, de sus actos, de lo que han escrito, de lo que han dicho, me fueron ayudando como si fueran varias piezas de un rompecabezas”.

Por medio de este libro la exintegrante de Garibaldi descubrió que aquellas experiencias que la lastimaron no fueron un castigo, “sino un regalo que me estaba guiando a un camino, no solamente de descubrimiento, sino también de darme cuenta que soy una persona valiosa e incluso que hasta tenia talentos que no sabía que existían”, explicó la conductora.

Ingrid Coronado señaló que actualmente el amor propio es uno de los temas recurrentes, sin embargo, aseguró que es difícil encontrarlo, pero a través de su libro quiere ayudar a las personas a hallar ese autoreconocimiento de ser mujeres poderosas.

Ese es uno de los mensajes de ‘Mujerón’, voltearnos a ver a nosotras mismas y ver lo que necesitamos para poder compartirlo con los demás… Las mujeres somos sumamente poderosas y lo único que necesitamos es reconocernos como tal. Ingrid Coronado

Ingrid Coronado señaló que actualmente, y gracias a su texto, se siente como una mujer que genuinamente se ama a ella misma y comentó que quienes han leído “Mujerón” encontraron en él un elemento clave para su amor propio.

“Ahora sí puedo decir que soy una mujer que se ama a sí misma, soy una mujer que sabe poner límites y que no estoy dispuesta a que nadie me lastime. Para mí fue un trabajo de toda mi vida y lo que puedo decirles es que, a través de los mensajes que me han estado enviando de las personas que han estado leyendo el libro, todas coinciden conmigo en que, de alguna manera, esta era la pieza que nos hacía falta para realmente amarnos”, dijo.

Ingrid Coronado explicó que aunque el libro se llama “Mujerón” está dirigido tanto para hombres como para mujeres, sin embargo, aclaró que una parte del texto sí está pensada solo para ellas y que tiene que ver con reconocer la violencia en las relaciones.

En ese sentido, la conductora comentó que “Mujerón” no solo es un libro, sino un movimiento de varias acciones que incluyen el texto y conferencias que va a dar en toda la República Mexicana e incluso en otros países.

Además, Ingrid Coronado indicó que está interesada en ayudar a las mujeres que no tienen grandes oportunidades para sanar.

“A lo largo de estos últimos años que he tenido algunas batallas un poco fuertes, para mí fue fundamental contar con el apoyo de mis terapeutas y mis abogados, pero sé que hay muchísimas mujeres que no tienen esa oportunidad. Por lo tanto estoy trabajando con personas especializadas como Ximena Ugarte, que es especialista en responsabilidad social, y estamos creando, junto con Ana Katiria Suárez, que es la abogada penalista más importante de violencia de género, una plataforma para que las mujeres puedan recibir asesoría legal y emocional en tiempo real de forma gratuita para cuando estén en alguna situación de violencia puedan recibir el acompañamiento y la información que necesitan para protegerse a ellas y a sus hijos”, dijo.

“Mujerón” cuenta con el prólogo de la escritora Gaby Vargas, y se divide en cinco partes y 17 capítulos. Está disponible en formato físico, ebook y audiolibro, el cual es narrado por la propia Ingrid Coronado.