Iron Maiden regresa con nuevo disco de estudio

La banda británica de heavy metal Iron Maiden alista su regreso con un nuevo álbum doble de estudio llamado Senjutsu, que incluye “canciones bastante complejas que no dieron mucho trabajo hasta conseguir que sonasen como queríamos”, señaló ayer Steve Harris, fundador del grupo.

Según las declaraciones recogidas por el sello Parlophone, el material captura la esencia de la banda.

El álbum, el cual se lanzará el próximo 3 de septiembre, fue grabado en el estudio Guillaume Tell de París, un antiguo cine de la capital francesa en el que ya habían trabajado, reportó la agencia EFE.

Senjutsu, con duración de 82 minutos, se publicará en formato digital, pero también de manera física como doble CD y triple vinilo. Su último disco de estudio era The book of Souls.

En ocasiones ese proceso es un reto, pero Kevin es genial en capturar la esencia de la banda y creo que ha merecido la pena todo el esfuerzo

Steve Harris, Bajista

Incluye canciones como “Stratego”, “The Writing On The Wall”, “The Time Machine”, “Darkest Hour” y “The Parchment”.

“Son temas muy variados, algunos de ellos muy largos, con una o dos canciones también que suenan bastante diferente (al estilo del grupo”, precisó Bruce Dickinson, vocalista de la agrupación.

El primer adelanto del material discográfico fue “The Writing On The Wall”, cuyo videoclip y audio está disponible en plataformas de streaming.

Iron Maiden lanzó a finales del año pasado Nights of the Dead, Legacy of the Beast: Live in Mexico City, el cual grabó durante el show que ofreció en 2019 en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira interrumpida por la pandemia.

Aunque este 2021 se esperaba retomara su tour Legacy of the Beast por Europa tuvo que posponerlo para el verano del 2022.