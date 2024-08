Isa Castro, ex integrante de Acapulco Shore, denuncia a su novio por intento de feminicidio | FOTO

Isa Castro compartió en sus redes sociales que habría sido atacada física y verbalmente por su novio Eduardo Majul. La joven, quien formó parte en el pasado del reality show, Acapulco Shore, anexó pruebas sobre la agresión de su pareja.

Muchos conocen a Isa Castro gracias a su participación en Acapulco Shore, un programa donde se reúnen jovenes para divertirse en una casa donde cada día es una fiesta. Ahora, los seguidores de la creadora de contenido se encuentran preocupados por la famosa.

Al parecer, la agresión de su pareja sucedió en un lujoso hotel de la Ciudad de México, cuyo personal habría dejado escapar al agresor sin demasiadas trabas, a pesar de que la mujer pidió ayuda tras ser violentada para detenerlo.

Isa Castro revela que fue violentada por su pareja

Fue en la madrugada que la influencer publicó un video en el que aparece llorando y con sangre en el rostro. Esto habría sucedido después de una fiesta a la que ambos acudieron.

“Según así es como el mejor novio ama a su novia @eduardomajul. Bendito que no te dejan ver a tus hijos”, escribió.

“Si amo a mi novia, pero, maldito. Saben lo que más risa me daba, el pend*** me regaló un anillo Bvlgari, equis cuesta 22 mil varos, y mientras me metía cuatro dedos a la garganta, me lo quitaba”, dijo la influencer entre lágrimas.

Isa Castro acusa a su novio de tratar de matarla. Foto: Instagram

"Todo estúp** me deja su Rolex fake, o sea, pero eso sí, mientras me pute** me quitó el anillo que según me regaló, que según era de Bvlgari, pero este sí me lo dejó, para que vean banda, no se confíen”, abundó la joven.

Finalmente, Isa Castro reveló que su pareja había abandonado las instalaciones del hotel ayudado por personal del lugar.

Aunado a la declaración, la influencer contó que su pareja entró a su cuenta de redes sociales para borrar las publicaciones que había realizado en sus historias y evitar que se siguiera difundiendo la noticia.

Esto lo aclaró la joven para publicar algunas fotos en las que lucen sus golpes en el rostro, junto con la descripción de "no me vas a callar". Incluso compartió unos mensajes en los cuales el individuo aseguraba que ella 'puso bien loca'.