Itatí Cantoral confiesa que sufrió acoso sexual durante grabación de telenovela

Itatí Cantoral conmocionó al mundo luego de que reveló que sufrió de acoso sexual durante las grabaciones de una telenovela.

Así lo dio a conocer la actriz a El Escorpión Dorado, a quien le señaló que su agresor era uno de sus colegas, al cual no nombró.

Itatí Cantoral Instagram

El individuo le dijo que tenía que acceder a desnudarse y a meterse a una alberca con él o de lo contrario haría todo lo posible por sacarla de la emisión televisiva.

“En esta ocasión esta persona me dijo lo que tenía que hacer y si no lo hacía, me sacaba de la telenovela y que me tenía que desnudar con él y meterme en la alberca con él”, explicó.

Itatí Cantoral Instagram

Además, Itatí compartió que a lo largo de su carrera se ha tenido que enfrentar con diversos “machines” y que éste específicamente intentó abusar sexualmente de ella.

“Un cabrón que quiso abusar de mí”, dijo para explicar que dicho hombre le advirtió que, si no accedía a tener sexo con él , la sacaría de la producción.