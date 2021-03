Demi Lovato revela que perdió su virginidad por una violación en Disney Channel

Demi Lovato reveló que durante su adolescencia, cuando trabaja como actriz en Disney Channel, perdió su virginidad a causa de una violación.

Así lo dio a conocer en el documental "Demi Lovato: Dancing with the Devil", producción original de YouTube, que además aborda su lucha contra las adicciones y la sobredosis por fentanilo que sufrió la cantante en 2018, misma que le causó daño cerebral y ceguera parcial.

Póster de "Demi Lovato: Dancing With the Devil" Especial

"Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación", semana Lovato en la producción, una serie de cuatro episodios.

"Estábamos saliendo, pero yo dije 'Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma'. Pero eso no importó, lo hizo igualmente", narró

Demi Lovato Instagram

Demi no reveló la identidad de su agresor, pero si especificó que la violación fue cuando "era parte del elenco de Disney" y que tuvo que "seguir viendo a esta persona todo el tiempo".

Y aunque la cantante y actriz dijo que sí reportó al violador, “(Él) nunca se metió en problemas, por ello nunca fue retirado de la película en la que estaba participando", finalizó.