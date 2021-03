Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, revela que abusaron de ella en su casa

Melenie Carmona, hija de la cantante Alicia Villarreal, rompió el silencio el Día Internacional de la Mujer (8M) y reveló que hace cinco años, cuando era menor de edad, fue víctima de abuso en su casa.

Carmona, quien actualmente tiene 21 años, compartió que los hechos ocurrieron el 12 de noviembre de 2016, cuando tenía 17 años. Fue una persona cercana a la familia.

"Tocaste la puerta de cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo. Yo tomé la decisión de dejarte pasar. Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano dentro de mi short; me quedé totalmente paralizada por un rato y tú nada no te quitabas”, relató la joven en sus redes sociales.

Melenie dijo que esa persona estaba en su casa porque le habían encomendado cuidarla y tras lo ocurrido, ella decidió esconderse en el baño durante dos horas. Estuvo llorando y cuando decidió confrontar a su agresor éste ya no estaba.

"Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todos les pasa, que qué vergüenza que todos se enteren lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué van a pensar de la familia, que mi abuela no se entere y que probablemente me lo imaginé", contó Melanie sin especificar si esas palabras las recibió de sus padres Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona o de otros miembros de su familia.

Melenie lamentó que en ese momento, en lugar de ser escuchada y comprendida lo único que recibió fueron reclamos como si ella hubiese sido culpable del abuso que sufrió.

"Y lo mismo de siempre: 'Es que, ¿por qué no te moviste? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no lo golpeaste o hiciste algo?', pero uno no sabe lo que vive la otra persona hasta que le pasa. Quedé totalmente paralizada, no podía creer que tú, que eras como mi hermano mayor, tuviste el valor de verme de otra manera cuando crecimos prácticamente juntos”, externó.

La hija de Alicia Villarreal no quiso revelar el nombre de su agresor, pero señaló que para ella fue muy doloroso seguir conviviendo con su agresor, pese a que algunos miembros de su familia sabían lo que había ocurrido.

"Tuve que contener el llanto y hacerme la fuerte todas las veces que tuve que verte y ver cómo todos los que sabían se les había olvidado lo que pasó; ver cómo te trataban como si no hubieras hecho nada, como si no fueras un abusador", escribió.

Melenie aseguró que ese hecho le enseñó que no puede confiar ni en su propia familia, una realidad que “muchas mujeres viven todos los días”.

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, contó su testimonio en Instagram. Captura de pantalla

Familia de Melanie Carmona iniciará acciones legales

Tras darse a conocer el caso, su padre el también exdeportista y candidato a diputado federal, Arturo Carmona se pronunció y aseguró que desconocía que su hija había sido víctima de abuso.

"Me duele en el alma no hayas acudido a mí. Hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola; me tienes a mí y que esto no se queda así", escribió.

Y agregó: "hemos decidido tomar las acciones pertinentes".

Arturo Carmona, padre de Melanie, aseguró que tomarán acciones legales. Captura de pantalla

