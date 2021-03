Paola Durante revela que fue acosada por Paco Stanley y Mario Bezares

Paola Durante, quien fue edecán en el programa de variedades "Una tras otra" a finales de los años 90, conducido por el popular actor, poeta, humorista y político Paco Stanley (1942– 1999), reveló en una entrevista con el comunicador Yordi Rosado que fue acosada sexualmente por el titular de la emisión y por el cómico y animador Mario Bezares.

Show televisivo matutino, que tuvo una duración de un año y terminó con la muerte del presentador, quien fue víctima de un atentado a manos del narcotráfico. Programa de variedades de gran rating entre la audiencia por el carisma y las ocurrencias disparatadas de Stanley.

Emisión abierta a nuevos talentos del espectáculo, lo cual le dio posibilidad a la joven modelo de integrarse y alcanzar notoriedad hasta convertirse en un personaje clave en la trasmisión.

Sin embargo, todo parece indicar que para Paola Durante las cosas no marchaban bien, pues le confesó al comunicador Yordi Rosado que “en algún punto de las grabaciones el presentador principal (Paco Stanley) me plantó un beso sin mi consentimiento, después de negarme a sus insistentes invitaciones para que saliera con él a ‘tomarme un té’ o a comenzar una relación”.

Paola Durante explicó que a pesar de que el presentador le insistió, ella se negó: “nunca me gustaron los hombres mayores; él era casi 40 años más grande que yo”. Pero además, puntualizó que su condición de “madre soltera” le impedía aceptar la invitación de quien era su jefe en esos momentos.

“Ok, vamos a ir a tomar algo, me encerré como dos horas, salgo y estaba ahí afuera. ‘Si no vas a tomar algo conmigo, vas a ver’, me advirtió: y no fui. Me dejó de hablar, yo no existía. Recuerdo que nos fuimos de gira y una de las chavas sí quiso con él”, compartió la modelo sobre la experiencia amarga que vivió con Stanley.

La insistencia continuó por mucho tiempo, hasta que Stanley se enteró de que la edecán salía con su sobrino; fastidioso le reclamó y expresó: “lo de hoy son los rucos”; pero ella no se movió de su idea. Así que él le plantó un beso en los labios sin su aprobación que la dejó helada.

A pesar de que jamás lo consideró como una ofensa, lo que sí pensaba sumamente molesto era que Mario Bezares se burlaba de los brackets que usaba y además le veía la ropa interior que traía puesta de manera descarada. Incluso en alguna ocasión el conductor titular preguntó si “lo odiaba” a lo que después de mucho, ella confesó que “sí tenía cierta antipatía por Bezares”.

Hechos que se develan ahora después de más de 30 años, no olvidar que a las pocas semanas del asesinato de Paco Stanley, se incriminó como autores intelectuales del homicidio a dos de los colaboradores del popular programa: precisamente, Mario Bezares y la edecán Paola Durante, quienes fueron absueltos después, tras dos años de prisión preventiva.

