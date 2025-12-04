Kim Shantal llora tras ataque de Alfredo Adame: ‘Eres una verdulera’ | VIDEO

La Asamblea de nominación en La Granja VIP, transmitida el 3 de diciembre de 2025, se transformó en un escenario de fuertes enfrentamientos verbales que elevaron la tensión entre los participantes del reality.

El momento más intenso se produjo entre Kim Shantal y Alfredo Adame, quienes ya habían tenido roces en semanas anteriores. La intervención semanal entre ambos famosos terminó marcada por ataques que hicieron a la creadora de contenido quebrarse horas después y romper en llanto.

En redes sociales algunos internautas cuestionaron que Alfredo Adame usara “verdulera” como un insulto contra la influencer, pues argumentan que es un oficio digno.

La joven inició la discusión al nominar al actor, quien no dudó en señalar que el famoso la había “decepcionado como persona y como jugador”. Además, atribuyó sus cuestionables actitudes a una reacción defensiva frente a la presión del concurso.

La contestación de Alfredo Adame fue directa. “En uno de tus pleitos de verdulera con Manola, porque para mí eso eres, una verdulera... me llamaste ‘viejillo’”, señaló el participante de La Granja VIP.

“No creo que una ignorante como tú ni en cinco vidas naturales llegue a tener el uno por ciento de lo que soy y represento”, añadió el Golden Boy para finalizar con: “Convivir con una mitómana, mentirosa y chismosa como tú me resulta sumamente desagradable”.

“¿Quién le diría a Alfredo Adame que ser verdulera es una oficio indigno? Como para utilizarlo como insulto, Quisiera él tener al menos el 1% de la calidad humana que tiene esa gente que todos los días se levanta a partirse la madre por mantener a su familia", escribió el usuario @Eduardo_CHK en X, antes Twitter.

Kim Shantal llora tras ataque de Alfredo Adame

Unas horas después de La Asamblea, Kim Shantal no pudo contener las lágrimas, mostrando claramente el impacto que le provocaron las críticas de sus compañeros, sobre todo los ataques de Alfredo Adame.

La influencer reconoció que los ataques verbales la afectan de manera significativa, sobre todo al reflexionar en cómo estas situaciones repercuten en su familia.

“Uno lo piensa por lo que está viendo mi familia… Mi mamá está viendo que me hablan así (…)“, expresó entre lágrimas. Del mismo modo, subrayó que no era la primera ocasión en que el Adame la llamaba “estúpida” y se burlaba de su nivel académico y de las oportunidades que ha tenido.

Kim Shantal aseguró que estas actitudes representan también una ofensa hacia su madre, quien, según dijo, se ha sentido afectada por no haber podido darle más en cuestión económica.