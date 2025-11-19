Alfredo Adame hace llorar a La Bea tras fuerte pelea en La Granja VIP | VIDEO

Parece ser que Alfredo Adame ha cruzado los límites en La Granja VIP, ya que recientemente tuvo un enfrentamiento con La Bea que escaló de más y provocó el llanto de la comediante.

Los ánimos entre La Bea y Alfredo Adame se encendieron a tal grado que La Granja VIP tuvo que censurar las cámaras y en redes sociales, los nombres de los participantes en el altercado se volvieron tendencia.

#LaGranjaVIP

También ustedes como público minimizan la violencia.

Minimizan lo comentarios homofobicos de Eleazar, la amenaza de Bea, el que Adame se ponga altanero y diga lo que diga, porque según es contenido.

Nunca saben disfrutar de contenido tranquilo.

En una conversación en la fogata, Sergio Mayer, El Patrón, Teo, Lis Vega y otros más hablaron brevemente de lo ocurrido. “Pobre chaparrita”, dijo Alberto del Río, al hablar de cómo el histrión hizo llorar a la standupera.

Si bien en un inicio parecía que ambos famosos lograrían hacer una mancuerna interesante, parece que toda opción de una alianza entre ambos se ha terminado con el reciente pleito y tras una serie de estrategias que los fueron alejando, sin mencionar la presión del encierro que va en aumento.

La Bea habla de su pelea con Alfredo Adame

Aunque las cámaras fueron censuradas y por ello no se vio cómo se desarrolló el pleito entre los famosos, Bea contó posteriormente a Sergio Mayer Mori y Kim Shantal que todo se dio en medio de la reciente dinámica de aventarse pasteles.

“Lo que pasó fue que dijo ‘vete a la mier**, eres una mentirosa’, estaba como enojado y yo me saqué de pedo y le dije a Krystal (Silva, quien mediaba la actividad) ‘oye, eso está como agresivo’”, recordó sobre lo ocurrido.

En ese sentido, Bea señaló que Adame estaba inconforme de tener que hacer una guardia en la madrugada para cuidar a la vaca que está a punto de que nazca su becerro. Ella justificó que él casi no ha colaborado en ese sentido con el resto de los granjeros.

En la dinámica de tirarse pasteles, Adame comenzó a tirársela en el cabello a Bea y cuando ella se lo regresó, él le gritó “Vete a la mrda” / Kim cuenta todo lo que ella vio



Ojalá no editen nada y lo muestren todo#LaGranjaVIP

Por su parte, Kim Shantal dio su perspectiva, al contar que Adame se veía molesto después de que Bea le tiró un pastel en el cabello, así como él habría estado haciendo con ella en la misma actividad.

¿Cuál fue el conflicto entre Bea y Adame?

Algunos usuarios en redes sociales mencionan que antes de su pelea, video que no se ha mostrado de momento, la comediante ya estaba molestando de algún modo al histrión.

Asimismo, en un clip, La Bea aparece con Fabiola Campomanes cuando la actriz le menciona que Alfredo Adame está delicado de salud por un problema en el diente por el que le pidieron reposo, ella deja entrever que no cree que esto sea cierto.

“La verdad no sé qué tanto sea verdad”, le dice Bea ante lo que Fátima recuerda lo importante que es no perder los valores que tienen fuera del programa y ayudar a quien lo necesite, aunque no formen parte de la alianza.

La verdadera cara de La Bea, queriendo manipular a Fabiola para que mande a Adame a hacer guardia de 2 am a 4 am sabiendo que tiene dolor de un diente y está bajo tratamiento, che vieja cizañosa #LaGranjaVIP pic.twitter.com/eNhWVK0dSq — zerosugar (@lacoquetamaja) November 19, 2025