La Bea sufre tremenda caída en La Granja VIP | VIDEO

La Granja VIP es un espacio ideal para risas y momentos llenos de tensión, pero también ha generado fuertes momentos de impacto y preocupación, como uno reciente donde La Bea fue protagonista, al tener una fuerte caída.

La caída de La Bea

Después de saludar en varias ocasiones a los animales de La Granja VIP, La Bea iba de camino a casa para seguir con sus labores cuando sufrió una fuerte caída frente a Eleazar Gómez en las escaleras de la casa.

En video, quedó captado el video donde la comediante tropezó y cayó de rodillas, lo que provocó un fuerte golpe en esa parte del cuerpo y en sus manos. Rápidamente, Eleazar trató de auxiliar a su compañera, al verla en el suelo.

De este modo, el actor preguntó si la comediante necesitaba atención médica para que le revisaran el golpe que fue bastante estruendoso y pudo haberla lastimado demasiado.

Por su parte, la comediante admitió que sufrió dolor de rodillas y golpes en una de sus muñecas, pero también indicó que no era necesario que fuera revisada por algún médico, ya que no era algo que le causara problemas.

En ese sentido, ella comenzó a reír por la impresión y admitió que el golpe le dolió bastante, mientras se sobaba y Eleazar estaba sentado al lado de ella y trataba de calmarla y fijarse en su bienestar.

Después de ello, bromearon un poco mientras que él la acompañaba dentro de la casa. Asimismo, Bea pidió que guardara el secreto de su caída, ya que se sentía bastante apenada de lo que había sucedido momentos antes.

En redes sociales, criticaron que La Bea saliera a realizar sus actividades en pantuflas, al indicar que ese pudo ser el factor para que se cayera, otros celebraron la forma en la que Eleazar Gómez buscó ayudarla.