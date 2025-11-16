La Granja VIP: ¿Quién sale eliminado hoy 16 de noviembre 2025?

Este domingo 16 de noviembre llegó el momento de definir quién es el quinto eliminado de la temporada en La Granja VIP. De nuevo, son cuatro los participantes que se encuentran al borde de la eliminación.

¿Quién es el eliminado de La Granja VIP?

Antes de la eliminación, la opinión en redes sociales parecía estar dividida sobre quién saldría. Si bien muchos apoyaban a Teo, otros aseguraban que era quien saldría esta semana.

Asimismo, se planteó si Manola podría quedar fuera después de que sus enfrentamientos con otros participantes han escalado hasta llegar a ser amenazas.

Si bien muchos quieren fuera a Eleazar, parece que ya ganó mucha fuerza en el programa y quien pocos dudan que no regrese es Adame, quien ha sabido mantener el cariño del público a través de las semanas.

Nominados en La Granja VIP

La semana estuvo muy movida y al final, los cuatro nominados de la semana en La Granja VIP fueron Manola Diez, Eleazar Gómez, César Doroteo ‘Teo’ y Alfredo Adame.

Eleazar fue nominado de manera inmediata el pasado lunes, mientras que en las votaciones del miércoles pasado, Manola quedó nominada junto con Sergio Mayer Mori, quien se salvó a si mismo y nominó en su lugar a Teo y a Alfredo Adame, salvando a Lis Vega.

¿Dónde ver La Granja VIP?

La Granja VIP se transmite en vivo 24/7 a través de la plataforma de Disney+, un servicio de paga. Sin embargo, para quienes quieran verlo gratis, pueden acceder al contenido a través del canal de YouTube por tiempo limitado.

Los domingos, el programa comienza a las 20:00 horas, mientras que de lunes a viernes, puedes ver las galas a partir de las 21:00 horas.

Participantes de La Granja VIP

Alfredo Adame

Kike Mayagoitia

Manola Diez

Alberto del Río

Lis Vega

Kim Shantal

César Doroteo

La Bea

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori

INFORMACIÓN EN DESARROLLO