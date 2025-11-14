La Granja VIP: ¿Quién es el salvado y quién quedó nominado hoy 14 de noviembre?

Este 14 de noviembre, se lleva a cabo una vez más el Viernes de Traición, donde el ganador de la salvación semanal, que en esta ocasión es Sergio Mayer Mori, debe decidir a cuál de sus compañeros saca de la placa y a cuál pone en riesgo para irse de La Granja VIP.

¿A quién salvó y a quién nominó Sergio Mayer Mori?

Sergio Mayer Mori decidió sacar del cuadro de nominados a Lis Vega. Asimismo, decidió nominar a Alfredo Adame, por lo que él se convirtió en el nominado y él decidió sentenciar a Teo.

Adame y Teo sube a la placa #LaGranjaVIP pic.twitter.com/m9aV0YipoF — TV ADICTO (@devotoalaTV) November 15, 2025

Viernes de Traición en La Granja VIP

Los Viernes de Traición en La Granja VIP son el día en que se realiza una especie de ‘trueque’ entre un granjero nominado y otro que pensaba que ya tenía una semana más asegurada en el programa. Esto añade nuevas tensiones y momentos impactantes a la temporada.

Nominados de La Granja VIP

Los nominados de la semana son:

Manola Diez

Liz Vega

Eleazar Gómez

Alfredo Adame

Teo

Fue el pasado lunes que Eleazar Gómez quedó nominado de manera inmediata. Después, Lis Vega perdió contra Alfredo Adame, por lo que también entró a la placa.

Durante las votaciones del pasado miércoles, Manola Diez y Sergio Mayer Mori se convirtieron en nominados. Sin embargo, este último logró salir de la placa este jueves, por lo que ahora tiene el poder de sacar a uno más y meter a otro en su lugar.

Kike Mayagoitia tiene inmunidad, pues es el capataz. Teo abrió el huevo dorado y decía que podría elegir darle inmunidad a cualquiera de sus compañeros. De este modo, decidió mantener a salvo a Fabiola Campomanes, por lo que ella también está segura para la próxima semana.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Para votar por tu granjero favorito, tendrás que contar con la aplicación de TV Azteca En Vivo, que puedes encontrara en tu tienda de aplicaciones del teléfono. Puedes votar todos los días y hasta 10 veces por la misma persona o repartiéndolos como mejor te parezca.

Dentro de la aplicación, encontrarás un ícono que dice La Granja VIP. Entra al apartado y ve a la sección ‘votar’ para elegir a tu favorito.