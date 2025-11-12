La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy 12 de noviembre?

Después de la eliminación de Jawy y la salida de Lola Cortés, La Granja VIP sigue dando de qué hablar. Este miércoles 12 de noviembre, se lleva a cabo la asamblea, donde se llevarán a cabo las votaciones entre granjeros para elegir a dos nominados.

Fue el pasado lunes que Eleazar Gómez quedó nominado de manera inmediata . Después, Lis Vega perdió contra Alfredo Adame, por lo que también entró a la placa. Kike Mayagoitia tiene inmunidad, pues es el capataz, pero es el único que está seguro esta semana.

Ellos son los nominados de La Granja VIP

Los nominados son:

Eleazar Gómez

Lis Vega

Manola Diez

Sergio Mayer Mori

Así nominaron en La Granja VIP

En esta ocasión, se incluyó una ruleta de nominaciones, que afectó la votación de cada uno de los participantes.

La Bea nominó a Manola Diez

Eleazar Gómez nominó a Fabiola Campomanes

Lis Vega nominó a Manola Diez (+1)

El Patrón nominó a Manola Diez y eligió darle un voto extra a Sergio Mayer Mori

Kike Mayagoitia nominó a Sergio Mayer Mori (+1)

Teo nominó a Manola Diez

Alfredo Adame nominó a Fabiola Campomanes

Manola Diez nominó a Fabiola Campomanes (+1)

Kim Shantal nominó a Sergio Mayer Mori

Sergio Mayer nominó a Manola Diez, pero por un cambio de voto, nominó a El Patrón

Fabiola Campomanes nominó a Manola Diez

Teo abrió el huevo dorado y decía que podría elegir darle inmunidad a cualquiera de sus compañeros. De este modo, decidió mantener a salvo a Fabiola Campomanes.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Para votar por tu granjero favorito, tendrás que contar con la aplicación de TV Azteca En Vivo, que puedes encontrar en tu tienda de aplicaciones del teléfono.

Puedes votar todos los días y hasta 10 veces por la misma persona o repartiéndolos como mejor te parezca. Dentro de la aplicación, encontrarás un ícono que dice La Granja VIP. Entra al apartado y ve a la sección ‘votar’ para elegir a tu favorito.