La Granja VIP: ¿A quién nominó el eliminado hoy 10 de noviembre?

Después de la eliminación de Jawy Méndez de La Granja VIP, llegó el momento este lunes de que el influencer muestre cuál es su legado. Es decir, cuál de los diez habitantes que quedan en el programa es el nominado inmediato de la semana.

¿A quién nominó Jawy tras su salida?

Para la mayor parte del público resultaba claro antes del programa que Jawy nominaría a Eleazar Gómez como una manera de venganza y por las rencillas que comenzaron a formarse, a pesar de que en un inicio tenían buena relación en La Granja VIP.

Y es que no solo sería una nominación segura, ya que Eleazar es peón y no puede ser capataz esta semana, sino que sería una respuesta inmediata al pasado viernes, que el actor nominó al influencer y así, lo condenó a quedar fuera del programa.

Cabe la posibilidad de que si queda nominado esta ocasión otra vez, se pueda salvar a si mismo y puede que un aliado le ayude de no ser así. La semana pasada, él obtuvo la salvación y es cierto que con cada nominación que recibe, parece que se vuelve más fuerte.

Participantes de La Granja VIP

Alfredo Adame

Kike Mayagoitia

Manola Diez

Alberto del Río

Lis Vega

Kim Shantal

César Doroteo

La Bea

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori

INFORMACIÓN EN DESARROLLO