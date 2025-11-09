La Granja VIP: ¿Quién sale eliminado hoy 9 de noviembre 2025?

Este domingo 9 de noviembre se nombra al cuarto eliminado de La Granja VIP. Una vez más, son cuatro los participantes que se encuentran en riesgo de salir del programa de telerrealidad que ha conquistado a la televisión mexicana.

Lola Cortés fue la primera nominada, por Omahi, mientras que El Patrón quedó en la placa después de perder el juego del martes contra Teo. Por otro lado, Alfredo Adame quedó nominado el pasado miércoles por elección del público, mientras que Jawy fue elegido por Eleazar Gómez para ir en lugar de Manola Diez.

¿Quién es el eliminado de La Granja VIP?

Antes de la eliminación de La Granja este 9 de noviembre, se decía que el eliminado sería Jawy, pues de los cuatro nominados es quien menos apoyo tiene, comparando la trayectoria y fans del resto con la suya.

Asimismo, fue el último nominado de la semana y heredó los votos de Manola Diez, quien muchos aseguran, no tiene el mismo apoyo que el resto. Sin embargo, algunos dudan de la permanencia de Lola Cortés, ya que a pesar de tener apoyo fuera, sufrió una crisis de salud mental hace un par de días, lo que para muchos puede implicar que el juego le está haciendo mal psicológicamente.

¿Dónde ver La Granja VIP?

La Granja VIP se transmite en vivo 24/7 a través de la plataforma de Disney+, un servicio de paga. Sin embargo, para quienes quieran verlo gratis, pueden acceder al contenido a través del canal de YouTube por tiempo limitado.

Los domingos, el programa comienza a las 20:00 horas, mientras que de lunes a viernes, puedes ver las galas a partir de las 21:00 horas.

Participantes de La Granja VIP

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kike Mayagoitia

Manola Diez

Alberto del Río

Lis Vega

Kim Shantal

César Doroteo

La Bea

Lola Cortés

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori

