La Granja VIP: ¿Quién es el salvado y quién quedó nominado hoy 7 de noviembre?

Este 7 de noviembre hay un nuevo Viernes de Traición, donde el ganador de la salvación semanal, Eleazar Gómez, debe decidir a cuál de sus compañeros saca de la placa y a cuál pone en riesgo para salir de La Granja VIP.

Viernes de Traición en La Granja VIP

Los Viernes de Traición en La Granja VIP son el día en que se realiza una especie de ‘trueque’ entre un granjero nominado y otro que pensaba que ya tenía una semana más asegurada en el programa. Esto añade nuevas tensiones y momentos impactantes a la temporada.

Nominados de La Granja VIP

Los nominados de la semana son:

Alfredo Adame

Manola Diez

Alberto del Río ‘El Patrón’

Lola Cortés

Lola Cortés quedó nominada de manera inmediata desde este lunes por Omahi, quien al ser el eliminado de la semana tres, tuvo la oportunidad de seleccionar al primero en riesgo de irse.

Alberto del Río ‘El Patrón’ quedó nominado después de perder el juego el pasado martes contra Teo. Esto después de que el capataz de la semana, Sergio Mayer Mori, decidiera a los participantes del duelo.

Después, Manola Diez, Alfredo Adame y Eleazar Gómez, quedaron nominados por votos de sus compañeros el pasado miércoles, en encuentros cara a cara que generaron fuertes tensiones entre los participantes.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Para votar por tu granjero favorito, tendrás que contar con la aplicación de TV Azteca En Vivo, que puedes encontrara en tu tienda de aplicaciones del teléfono. Puedes votar todos los días y hasta 10 veces por la misma persona o repartiéndolos como mejor te parezca.

Dentro de la aplicación, encontrarás un ícono que dice La Granja VIP. Entra al apartado y ve a la sección ‘votar’ para elegir a tu favorito.

