Dentro de La Granja VIP el ambiente se tornó completamente tenso debido a una intensa pelea entre Alberto del Río, conocido como El Patrón, y Alfredo Adame, dos de los participantes más polémicos del reality.

Durante las primeras tres semanas, los granjeros se habían mantenido relativamente tranquilos, pero este 5 de noviembre la situación se salió de control durante la dinámica de hacer tortillas. Usuarios aseguran que la armonía que habían demostrado para realizar tareas juntos en el programa se está volviendo poco a poco una olla de presión que veremos muy pronto estallar.

Pero ¿qué detonó la pelea entre el actor y el exluchador? Esto pasó.

Adame y El Patrón protagonizan intensa pelea en La Granja VIP| VIDEO

Todo comenzó cuando El Patrón defendió a Manola Díez, otra participante de La Granja VIP, quien fue señalada por Adame por supuestamente dejar caer el recipiente con los ingredientes de la masa.

Alberto dejó claro que no había sido culpa de la granjera y señaló que quien permitió que el recipiente se cayera fue Adame. El exluchador potosino le dijo al conductor que debía ser “hombrecito” y aceptar su error.

Pero Alfredo insistió en que no era su culpa: “Ella soltó el recipiente antes que metiera la mano y la tuviera en control”.

La discusión se intensificó rápidamente, generando tensión entre todos los habitantes. Adame recordó el pasado de violencia de El Patrón, diciendo a gritos: “Le pegaste a una mujer de 1.60 de estatura, c*brón, y te llevaron a la corte, güey. ¡Y andabas purgando años, c*brón, en el bote!”.

Alberto, por su parte, le respondió que estaba “loquito” y que él sí podía demostrar todo de lo que se le acusaba. Mientras tanto, Eleazar Gómez, quien pasó un tiempo en la cárcel por ejercer violencia doméstica, se notaba incómodo.

Las amenazas entre los participantes de La Granja VIP continuaron y el intercambio verbal escaló hasta que El Patrón provocó a Adame diciéndole: “Nada más hablas de algo que no puedes respaldar, ¡p*nche viejo guango!”.

Ambos comenzaron a amenazarse con golpes frente a las cámaras. Adame aseguró que en 30 segundos podía dejar al deportista en el piso, mientras que El Patrón le respondió que no sabía con quién estaba hablando. Finalmente, los demás granjeros se acercaron para tratar de contener la situación antes de que terminaran a los golpes.

También la producción del reality intervino a tiempo y pidió que ambos fueran retirados del lugar para evitar un enfrentamiento físico. Alberto del Río le gritó a Alfredo Adame: “¡Pinche cobarde!”.

Tras la intervención, la calma regresó y los granjeros pudieron continuar con la clase programada para ese momento. Los concursantes aprendieron el proceso de nixtamalización.