El reality La Granja VIP vivió uno de sus momentos más intensos la noche del miércoles cuando Alfredo Adame y Lolita Cortés protagonizaron un fuerte enfrentamiento durante la Asamblea de Nominación. El actor llamó “ridícula” y “lamebotas” a La Jueza de Hierro frente al resto de los participantes del programa, quienes miraron atónitos la escena.

Este episodio sumó un capítulo más a la serie de conflictos que han caracterizado la convivencia dentro del programa.

Adame llama ‘ridícula’ y ‘lamebotas’ a Lola Cortés | VIDEO

Todo el conflicto comenzó cuando Lola Cortés tomó la palabra en la Asamblea de Nominación y, usando como referencia la canción “Ese hombre” de Rocío Jurado, explicó públicamente los motivos por los que había decidido nominar a Adame.

Sus palabras estuvieron cargadas de crítica y generaron la reacción inmediata del actor. “Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso…“, fueron algunas de los versos que entonó Lola.

Mirando a su compañera, el actor Alfredo Adame lanzó un comentario directo que incluyó un señalamiento a Alberto del Río.

“Te pregunto: ¿Qué crees que esté pensando la mujer de 1.60 de estatura que fue golpeada hasta casi la muerte por tu ‘Patrón’? Me vienes y me dices eso a mí, pues yo pienso que eres una ridícula, eres cursi, eres una ignorante y eres una lamebotas”, dijo con molestia.

La declaración generó un fuerte impacto en el ambiente del programa y dividió la opinión tanto de los participantes como del público que seguía el reality.

Pero la tensión no terminó ahí, ya que, durante la misma Asamblea, Alfredo Adame cometió un error al emitir su voto. El conductor se dejó llevar por la indignación y nominó por equivocación a Lola Cortés, lo que fue señalado de inmediato por Adal Ramones, conductor del programa.

“Cometiste un error al dar tu voto. Lola está nominada. Necesito que digas un nombre, no puedes irte sin dar tu voto”, indicó Ramones, lo que obligó a Adame a reconsiderar su decisión y elegir a alguien más.

Tras percatarse del error, Alfredo Adame cambió su voto y decidió nominar a César Doroteo, dejando claro que su reacción inicial había sido producto del enfrentamiento con Cortés. Sobre Doroteo, el actor comentó: “No tengo ninguna razón para nominarte. Yo no conozco las tangentes, no tengo absolutamente nada que decir de ti. Te admiro, te respeto, eres un gran jugador”.