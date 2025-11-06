Alberto del Río es uno de los participantes La Granja VIP y, tras su pelea con Alfredo Adame, donde el actor le gritó que era un golpeador de mujeres, el público recordó las acusaciones por las que el luchador casi se queda en la cárcel de por vida.

El 2020 fue uno de los años más tormentosos para el exluchador originario de San Luis Potosí. Reyna Quintero, su entonces pareja, presentó cargos contra El Patrón por secuestro agravado y agresión sexual.

Esto se sabe sobre la vida de la mujer y su relación con el deportista.

¿Quién es Reyna Quintero, quien acusó a Alberto del Río de secuestro y abuso?

Reyna Quintero fue pareja de Alberto del Río (también conocido como El Patrón), luchador mexicano de reconocido historial en la WWE y otras empresas de lucha libre.

En el entretiempo del partido entre Toluca y XOLOS, la noche del 10 de marzo de 2020, Alberto del Río le propuso matrimonio a su novia Reyna Quintero. El hijo de Dos Caras es un apasionado seguidor de los Diablos Rojos del Toluca.

Este momento ha sido ampliamente recordado por los fans del luchador y por quienes presenciaron ese momento en el Estadio Nemesio Diez.

EL PATRON SE NOS CASA



El luchador potosino Alberto del Río o Alberto El Patron, pidió matrimonio a su novia Reyna Quintero durante el descanso del partido entre Toluca y Xolos en el Estadio Nemesio Diez.



Vídeo: Cortesía #VOMDeportes pic.twitter.com/r3lerwFrVl — VOM Deportes (@VOMDeportes) March 11, 2020

Sin embargo, ese mismo año, Reyna Quintero presentó cargos formales contra Alberto del Río ante la Fiscalía del Condado de Bexar, Texas, por secuestro agravado y varios cargos de agresión sexual.

Su relación terminó en medio de pleitos legales serios y declaraciones en los juzgados.

Actualmente se desconoce el paradero de la expareja del participante de La Granja VIP y tampoco se ha encontrado algún perfil en redes sociales que esté relacionado con ella.

¿De qué acusó Reyna Quintero a Alberto del Río?

Reyna Quintero declaró que el 3 de mayo de 2020, Alberto del Río la ató con vendas de boxeo, la agredió sexualmente por varias horas y la golpeó con un cinturón. Además, afirmó la amenazó con abandonar a su hijo y la retuvo contra su voluntad.

El excampeón de la WWE fue detenido y atribuyó el incidente a una pelea por una infidelidad cometida por su entonces novia. Al parecer, él la habría encontrado con otra persona en la casa que compartían.

En octubre de 2020, un Gran Jurado lo imputó formalmente por un cargo de secuestro agravado y cuatro de agresión sexual. Debido a estos delitos, Alberto del Río pudo haber pasado entre 5 y 99 años en prisión.

Un tiempo después Reyna Quintero decidió retirar los cargos. Acudió ante las autoridades para aclarar que el incidente no fue un secuestro ni un ataque sexual como había asegurado, sino un caso de violencia doméstica.

A finales de 2021 y tras una exhaustiva investigación realizada por autoridades de Texas, Alberto del Río resultó absuelto de todos los cargos en su contra.