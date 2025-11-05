La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados de hoy 5 de noviembre?

A un mes del inicio de La Granja VIP, el programa ha tenido gran éxito en la televisión y este miércoles 5 de noviembre llega una de las veladas más importantes de la semana, donde se llevarán a cabo las votaciones para elegir a dos nominados.

Fue el pasado lunes que Lola Cortés quedó nominada de manera inmediata por decisión de Omahi. El martes, El Patrón se sumó a la placa después de perder en un reto contra Teo.

Ahora, se definen a los otros dos nominados de la semana. Sergio Mayer Mori vuelve a tener inmunidad, por lo que no puede ser votado por el resto de sus compañeros.

Ellos son los nominados de La Granja VIP

Los nominados son:

Lola Cortés

Alberto del Río ‘El Patrón’

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Para votar por tu granjero favorito, tendrás que contar con la aplicación de TV Azteca En Vivo, que puedes encontrar en tu tienda de aplicaciones del teléfono. Puedes votar todos los días y hasta 10 veces por la misma persona o repartiéndolos como mejor te parezca.

Dentro de la aplicación, encontrarás un ícono que dice La Granja VIP. Entra al apartado y ve a la sección ‘votar’ para elegir a tu favorito.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO