La Granja VIP: ¿Quién es el nominado de hoy 4 de noviembre?

Este martes 4 de noviembre, La Granja VIP tiene nuevamente asamblea, donde se revelará al segundo nominado de la semana, después de que Lola Cortés entrara a la placa este lunes por elección del eliminado del pasado domingo.

Nuevamente se lleva a cabo el duelo entre dos granjeros que pueden quedar en la cuerda floja. De este modo, el capataz Sergio Mayer Mori debe elegir a un granjero y un peón que se enfrentarán en un duelo y quien pierda quedará nominado.

Los cuatro peones son Lola, La Bea, Lis Vega y El Patrón, por lo que solo se pueden elegir a tres de las cuatro opciones que habrían normalmente. Por otro lado, la elección del retador puede resultar bastante más complicada.

La Granja VIP se transmite de lunes a viernes a las 21:00 horas por Azteca Uno, mientras que los domingos comienza a las 20:00 horas. También puedes verlo a través de Disney+ y por tiempo limitado en plataformas como YouTube.

Ellos los participantes de La Granja VIP

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia

Alfredo Adame

Alberto del Río

Jawy Méndez

Lis Vega

Manola Diez

Kim Shantal

Fabiola Campomanes

La Bea

Lolita Cortés

