La Granja VIP: ¿Quién es el nominado de hoy 4 de noviembre?

El famoso que quedó nominados durante la Asamblea de este martes del programa de telerrealidad

La Granja VIP
La Granja VIP Foto: Especial
Por:
Mariana Garibay

Este martes 4 de noviembre, La Granja VIP tiene nuevamente asamblea, donde se revelará al segundo nominado de la semana, después de que Lola Cortés entrara a la placa este lunes por elección del eliminado del pasado domingo.

Nuevamente se lleva a cabo el duelo entre dos granjeros que pueden quedar en la cuerda floja. De este modo, el capataz Sergio Mayer Mori debe elegir a un granjero y un peón que se enfrentarán en un duelo y quien pierda quedará nominado.

Los cuatro peones son Lola, La Bea, Lis Vega y El Patrón, por lo que solo se pueden elegir a tres de las cuatro opciones que habrían normalmente. Por otro lado, la elección del retador puede resultar bastante más complicada.

La Granja VIP se transmite de lunes a viernes a las 21:00 horas por Azteca Uno, mientras que los domingos comienza a las 20:00 horas. También puedes verlo a través de Disney+ y por tiempo limitado en plataformas como YouTube.

Ellos los participantes de La Granja VIP

  • Sergio Mayer Mori
  • Eleazar Gómez
  • Kike Mayagoitia
  • Alfredo Adame
  • Alberto del Río
  • Jawy Méndez
  • Lis Vega
  • Manola Diez
  • Kim Shantal
  • Fabiola Campomanes
  • La Bea
  • Lolita Cortés

La Granja VIP
