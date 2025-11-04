La Granja VIP: ¿Quién es el nominado de hoy 4 de noviembre?

Este martes 4 de noviembre, La Granja VIP tiene nuevamente asamblea, donde se revelará al segundo nominado de la semana, después de que Lola Cortés entrara a la placa este lunes por elección del eliminado del pasado domingo.
Nuevamente se lleva a cabo el duelo entre dos granjeros que pueden quedar en la cuerda floja. De este modo, el capataz Sergio Mayer Mori debe elegir a un granjero y un peón que se enfrentarán en un duelo y quien pierda quedará nominado.
Los cuatro peones son Lola, La Bea, Lis Vega y El Patrón, por lo que solo se pueden elegir a tres de las cuatro opciones que habrían normalmente. Por otro lado, la elección del retador puede resultar bastante más complicada.
La Granja VIP se transmite de lunes a viernes a las 21:00 horas por Azteca Uno, mientras que los domingos comienza a las 20:00 horas. También puedes verlo a través de Disney+ y por tiempo limitado en plataformas como YouTube.
Ellos los participantes de La Granja VIP
- Sergio Mayer Mori
- Eleazar Gómez
- Kike Mayagoitia
- Alfredo Adame
- Alberto del Río
- Jawy Méndez
- Lis Vega
- Manola Diez
- Kim Shantal
- Fabiola Campomanes
- La Bea
- Lolita Cortés
INFORMACIÓN EN DESARROLLO