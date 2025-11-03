La Granja VIP: ¿Quién es el capataz hoy 3 de noviembre?

Tras una nueva semana en La Granja VIP, se lleva a cabo una vez más la prueba del capataz, la cual definirá cuál de los participantes cuenta con el beneficio especial de dicha posición de poder en el programa.

¿Quién es el capataz de la semana?

Los finalistas para ser capataz son Sergio Mayer Mori y Kike Mayagoitia se convirtieron en los primeros dos finalistas del programa. Esto dividió opiniones, ya que el músico tiene una vez más la posibilidad de conseguir el beneficio, aunque si lo logra o no, será determinado por su habilidad en el juego.

Los siguientes en ganar el beneficio fueron Teo y Fabiola Campomanes. Dependiendo de la actividad que deban realizar, cualquiera podría ganar esta semana.

TE RECOMENDAMOS: Guapísima Nicki Nicole y su atrevido VIDEO viral tras terminar con Lamine Yamal

Y Estos ya se sienten los dueños del juego? se les subió, ya hasta quieren decidir quien debe de ganar el ser capataz, Bea y Teo empezaron bien, Pero es difícil sostener un personaje de humilde cuando realmente no lo eres #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX #Bea #Teo pic.twitter.com/HEk4QTZjjT — Maria Gabriela (@GabrielaMistr66) November 3, 2025

Los peones elegidos de la semana son Lola Cortés, Lis Vega, El Patrón y La Bea, por lo que no podrán competir en esta ocasión por ser capataz. Por otro lado, participantes como Sergio Mayer Mori y Jawy expresaron en el pasado su determinación en obtener el importante rol.

Estos son los beneficios de ser capataz:

Ser líder de la granja

Tener inmunidad

Dormir en una habitación cómoda y elegir a alguien para compartir

Decidir quiénes se enfrentan el martes.

La semana ha estado marcada por las tensiones. Sin embargo, también crecen las enemistades entre el resto de La Granja VIP y los equipos se dividen y se cambian las estrategias de cada uno de los participantes para tratar de conseguir la victoria en el programa.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO