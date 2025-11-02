La Granja VIP: ¿Quién sale eliminado hoy 2 de noviembre 2025?

Este domingo 2 de noviembre es la tercera eliminación de La Granja VIP. En esta ocasión, son cuatro los nominados que se encuentran en riesgo de salir, después de que el pasado viernes, Sergio Mayer Mori prefiriera no decir a quién nominar en lugar de Manola Diez.

¿Quién es el eliminado de La Granja VIP?

Antes de la eliminación en La Granja VIP, la opinión del público apuntaba a que el eliminado de la semana podría tratarse de Omahi, un creador de contenido que no ha sabido ganarse el cariño del público.

En ese sentido, el público critica que no aporta nada interesante al programa, sin mencionar que tiene una percepción alterada de si mismo, al considerar que tiene bastante poder en el público por sus 30 millones de seguidores en TikTok.

En segundo lugar, algunos siguen esperando la eliminación de Eleazar Gómez, a quien no perdonan por ser un agresor y haber estado en prisión por violencia.

La semana estuvo cargada de intensidad y sin duda uno de los puntos más álgidos fue cuando les revelaron que por su mal comportamiento, solo los peones de la semana podrían ser elegidos para convertirse en nominados el pasado viernes, después de que Sergio ya había elegido salvar a Manola.

Como respuesta, él decidió simplemente no decir a quién quería dentro de la placa y como consecuencia, tanto Kike Mayagoitia como Omahi quedaron nominados, lo que encendió los ánimos del público.

Antes de eso, Eleazar Gómez fue elegido por sus compañeros para quedar nominado y por su parte, Lis Vega quedó nominada desde el lunes pasado por elección de la eliminada Sandra Itzel.

¿Dónde ver La Granja VIP?

La Granja VIP se transmite en vivo 24/7 a través de la plataforma de Disney+, un servicio de paga. Sin embargo, para quienes quieran verlo gratis, pueden acceder al contenido a través del canal de YouTube por tiempo limitado.

Los domingos, el programa comienza a las 20:00 horas, mientras que de lunes a viernes, puedes ver las galas a partir de las 21:00 horas.

Participantes de La Granja VIP

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kike Mayagoitia

Manola Diez

Alberto del Río

Omahi

Lis Vega

Kim Shantal

César Doroteo

La Bea

Lola Cortés

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori

