La Granja VIP estuvo llena de tensión durante el más reciente “Viernes de Traición”. Todo inició con una gala tranquila que terminó con una actitud hostil hacia el conductor Adal Ramones y un castigo colectivo que sorprendió a la audiencia.

Los principales involucrados en el incidente fueron Adal Ramones y Sergio Mayer Mori, hijo de Bárbara Mori. Tras el enfrentamiento, en redes sociales usuarios exigen que Sergio sea nominado o sancionado por su comportamiento. Te contamos qué pasó.

Así fue el enfrentamiento de Sergio Mayer Mori y Adal Ramones

Durante un programa, Adal Ramones le indicó a Sergio Mayer Mori que debía salvar a uno de los nominados, y el cantante optó por sacar a Manola Díez de la Tabla de Nominados. La polémica surgió cuando el conductor mencionó que un peón tendría que ocupar el lugar de la actriz, quedando como opciones únicamente Kike Mayagoitia y Omahi.

Sergio comentó decidido que no quería traicionar a sus compañeros, por lo que la producción y Adal Ramones decidieron poner en riesgo a ambos, Kike y Omahi, como consecuencia de la actitud de Sergio. Cabe mencionar que Eleazar Gómez y Lis Vega ya estaban nominados.

Al enterarse de los cambios para el “Día de la Traición”, el hijo de Bárbara Mori expresó su inconformidad por la modificación de las reglas cuando ya había tomado una decisión, calificando la situación como bastante incómoda para todos.

Piden que Sergio Mayer Mori sea nominado por desafiar a Adal Ramones

Algunos comentarios en YouTube sobre el comportamiento de Sergio Mayer Mori fueron:

“Sergio siempre hace lo que le da su gana y jamás tiene consecuencias“.

“Sergio también debió ser nominado“.

“Sergio se lavo las manos como Pilatos y es un indisciplinado y necio“.

“Sergio también debió quedar nominado! Por no cumplir con el reglamento“.

“Este hombre Sergio hace lo que quiere“.

“Nominen a Sergio también, nunca quiere acatar órdenes“.

Sin embargo, el propio Adal Ramones declaró mediante redes sociales que Sergio Mayer Mori nunca le faltó al respeto, pese a estar visiblemente molesto con el cambio de planes dentro de La Granja VIP.

“En ningún momento Sergio Mayer Mori fue irrespetuoso conmigo... En todo momento a pesar de su molestia, fue receptivo a mi petición de que no siguiera dando réplica. Sé que el momento para él y todos fue sumamente de tensión... pero defendió su postura y al final el costo fue caro”, escribió el conductor del programa.