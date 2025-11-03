La Granja VIP: ¿A quién nominó el eliminado hoy 3 de noviembre?

El pasado domingo, Omahi se convirtió en el tercer eliminado de La Granja VIP, pero aún no termina su participación, ya que este lunes es el encargado de definir quién es el primer nominado de la semana.

¿A quién nominó Omahi?

Omahi decidió nominar a Lola Cortés, algo que podría resultar inesperado para muchos, aunque ella sabía qué le esperaba, ya que ella lo nominó anteriormente. Él mencionó que ella lo necesita para saber si quiere permanecer en el programa.

"Tal vez ustedes no lo saben, pero lo necesita y no hay nada más que decir".

- Omahi nomina a Lola Cortés en su legado. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/XBGBmN2AnY — 🏳️‍🌈 oswaldomujica (@oswaldomujica) November 4, 2025

Antes de que Omahi revelara a cuál participante de La Granja VIP decidió nominar, el público opinaba que habría elegido a una mujer o en general, a alguien que no forme parte de su grupo de amigos, lo que habría puesto a salvo a figuras como Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y Kike Mayagoitia.

En ese sentido, muchos mencionaban que el influencer pudo haber elegido nominar a La Bea, al no tener una relación cercana con ella y también por los roces que hubo la semana pasada con ella como capataz y él con sus amigos como peones.

Algunos acusaron a Bea de ser mandona, aunque otros indicaron que era la manera en la que buscaba cierto balance entre sus compañeros para evitar que fueran castigados con un bajo presupuesto por la indisciplina.

La salida de Omahi estuvo llena de polémica. Si bien era esperada por muchos, algunos consideraron que el creador de contenido ni siquiera se esforzó en tratar de conseguir apoyo por parte de la audiencia y que sus declaraciones soberbias sellaron su salida.

Participantes de La Granja VIP

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kike Mayagoitia

Manola Diez

Alberto del Río

Lis Vega

Kim Shantal

César Doroteo

La Bea

Lola Cortés

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori