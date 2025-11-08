La Granja VIP regaló al público varias tomas muy divertidas durante la fiesta del viernes por la noche. Finalmente, la producción permitió a los granjeros permanecer dentro de la casa durante el festejo, por lo que no pasaron frío y todos se enfiestaron a gusto.

Además, en esta ocasión hubo una dinámica obligatoria para todos que consistía en llevar a cabo retos impuestos de forma aleatoria con ayuda de una ruleta.

Uno de los momentos más comentados, y criticados, en redes sociales es el encuentro que tuvieron La Bea y Jawy como parte de este juego. Los demás participantes miraron atónitos y divertidos la escena y la gente se pregunta si los influencers se olvidaron por unos segundos de sus respectivas parejas.

Te contamos qué pasó en esta noche de copas.

La Bea y Jawy viven candente momento en La Granja VIP | VIDEO

La dinámica de anoche consistió en que un granjero debía tomar al azar un papel con un reto escrito, sin mirar su contenido. Luego, debía girar una ruleta que mostraba las fotos de los participantes de La Granja VIP, y la persona que resultara seleccionada sería quien tendría que cumplir el desafío indicado en el papel.

Fue en este contexto que Jawy Méndez tuvo que beber un shot sin usar las manos y desde el pecho de La Bea. La influencer no dudó en levantarse la blusa y colocar el caballito en su busto para que el conductor se acercara a tomar el trago.

Antes de realizar el reto, Jawy pidió disculpas a su novia Daniela y al prometido de La Bea, Israel, asegurando que todo se hacía con respeto hacia sus parejas.

“Una disculpita a Dani y a Isra”, expresó Jawy. Con nerviosismo, añadió: “Hace años que no hago esto”.

Mientras esto pasó, Alfredo Adame, Fabiola Campomanes y Teo miraban con una mezcla de impresión y diversión la escena.

A pesar de que Jawy es conocido porque solía hacer este tipo de desafíos durante su paso por Acapulco Shore, parece que perdió la práctica, ya que no logró beberse el shot como se esperaba.

En redes sociales usuarios expresaron opiniones divididas. Algunos afirmaron que La Bea y Jawy “no respetaron” a sus parejas y otros comentaron que todo se trató de un juego.

Además, a Teo le tocó como reto besarle el trasero a Jawy Méndez, mientras que Jawy tuvo que simular una propuesta de matrimonio a Liz Vega como parte de la dinámica.

La Bea bebe un shot del ombligo de Sergio Mayer Mori

En redes sociales también afirman que La Bea estuvo de suerte anoche, pues, como parte del juego tuvo que beber un shot del ombligo de Sergio Mayer Mori.

Entre risas y gritos de ánimo de “¡Shot, shot, shot!”, la comediante cumplió el reto.