Rey Grupero arremete contra Omahi: ‘Voy a exhibir tus caridades falsas’

Rey Grupero vuelve a estar en el centro de la polémica tras lanzar fuertes declaraciones contra Omahi, influencer y exparticipante de La Granja VIP. En un mensaje difundido a través de redes sociales, el creador de contenido acusó al joven de haberlo dejado “plantadísimo” para el reto en el centro histórico que habían pactado.

También lo señaló de aparentar una imagen benéfica que, según él, no corresponde con la realidad. “Voy a exhibir tus caridades falsas”, advirtió.

“Me dejó plantadísimo. Tengo unos mensajes de una agencia que estaba contratando, pero creo que nada más consiguió como a 20 extras. Y aparte de todo, todo lo que hace de caridad y la ch*ng*da, puro choro, güey”, expresó Rey Grupero visiblemente molesto para el canal de Viajero Callejero.

El también youtuber aseguró que tiene testimonios que respaldan que Omahi no apoya realmente a sus seguidores de forma monetaria como aparenta en redes.

“Tenemos dos testimonios. Una señora que dice que le había regalado 20 mil, 30 mil pesos, pero en realidad le había dado sólo 100 pesos”, comentó.

Además, cuestionó la autenticidad de los seguidores del influencer; al parecer, sus followers serían comprados. “Yo igual lo seguía, pero de repente me puse a investigar y eran puros seguidores de Arabia, de otros lugares. Todas escribían como en un lenguaje medio raro”, añadió.

En su mensaje, Rey Grupero también criticó la actitud de Omahi, acusándolo de menospreciar a otros creadores y de presumir de fama en el mundo digital. “Él está en todos los medios gritando y diciendo que yo soy don nadie, la ch*ng*da, y que tengo que vivir por una televisora. Lo que el viejo no sabe es que yo empecé con YouTube”, afirmó.

Asimismo, recordó su trayectoria en plataformas digitales y se autodenominó pionero junto a figuras reconocidas del medio como Escorpión Dorado, Luisito Comunica y Ryan. “Yo empecé, soy pionero junto con Escorpión Dorado, Luisito Comunica, Ryan”, enfatizó el polémico creador.

Finalmente, lanzó una advertencia directa a su colega: “Mira, Omahi, voy a exhibir tus caridades falsas y después te olvidamos. La neta es que eres un pobre diablo, migajero, perezoso, ¿no?”.

El enfrentamiento entre ambos influencers ha generado gran revuelo en redes, donde seguidores de los dos bandos debaten sobre quién dice la verdad. Mientras tanto, Omahi no ha emitido una respuesta pública ante las acusaciones, aunque sus fans aseguran que todo se trata de una estrategia del youtuber Rey Grupero para llamar la atención.