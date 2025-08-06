Rey Grupero y su novia denuncian maltrato en un hospital y aseguran que van a denunciar | VIDEO

Rey Grupero y su novia denunciaron en una serie de videos, la experiencia de supuesto maltrato y fraude que vivieron cuando Fernanda Rocha, conocida en redes sociales como Nanda Fit, fue a tratarse un tema de salud que no logró resolverse de manera adecuada.

Rey Grupero y su novia denuncian maltrato en hospital

A través de su cuenta de Instagram, Rey Grupero y Nanda Fit compartieron una serie de videos en los que muestran una conversación que tuvo con los trabajadores de un hospital, así como donde ella relata su experiencia.

En un inicio, podemos ver los videos donde seguridad se encuentra con la pareja y un clip más en donde ella se queja sobre el trato que recibió y como no le ayudaron a sentirse mejor en el nosocomio.

“Viví intimidación, maltrato y privación de mi libertad”, aseguró sobre lo que recibió por parte de los trabajadores del hospital Dalinde Roma. “Yo entré doblándome de dolor y la enfermera en lugar de auxiliarme, me gritaba, me hablaba de manera déspota”, aseguró.

Según el relato de Fernanda, fue a la hora de salir del hospital que se complicaron más las cosas: “En caja vemos que son 14 mil pesos”, cuenta, “cuando se da cuenta de que Rey los está grabando, llega un médico que reconoce que está mal”.

En otros videos del momento, muestran una discusión donde el comediante acusa a la enfermera de tratar mal a su pareja y uno más donde él narra el mal trato que la misma estaba recibiendo:

“No han hecho nada para solucionar el dolor, no te han inyectado nada y querían subirla a piso. Te hacen firmar documentos para poderle inyectar cualquier tipo de medicamentos para estafarte”, acusó.

Por su parte, el pasado martes, Rey Grupero hizo otro video hablando del tema, donde señala al hospital y dice estar muy enojado por la “impotencia”, así como por el sufrimiento de su pareja.

“Solo por acostarla querían cobrar 14 mil pesos [...] Es un abuso, lucran con el dolor para sacar dinero, espero las autoridades nos apoyen, estoy en casa con mi mujer muriendo de dolor“, señaló.

Todos los detalles fueron sustentados por los videos en donde podemos ver el trato de recibió la pareja en el hospital, cosa que ya ha generado reacciones en sus redes sociales, donde el público muestra preocupación por lo ocurrido, aunque otros lo critican de manera severa, al asegurar que son conflictivos.

Te dejamos algunos de los comentarios al respecto: