Durante el tercer domingo de eliminación de La Granja VIP, la mamá de Omahi acudió al foro para apoyar a su hijo, quien se encuentra nominado. En ese sentido, la mujer habló sobre el éxito que ha tenido el creador de contenido en redes sociales.

“Lo buscaron varias marcas para trabajar y a la vez como tiktoker haciendo videos”, comentó sobre el trabajo de Omahi, al indicar que el contenido de su hijo es de comedia y asegurando que tiene éxito en ese sentido, a pesar de las críticas que recibe por su participación en La Granja VIP.

Las declaraciones de la madre del famoso y su participación en la gala del programa provocaron muchas reacciones y críticas nuevas contra el creador de contenido. Además, generó curiosidad sobre quién es su mamá; te contamos qué sabemos de ella.

¿Quién es la mamá de Omahi?

La mamá de Omahi es una señora que se llama Diana. Es poco lo que se sabe sobre ella, ya que no es una persona pública; sin embargo, sí aparece de manera ocasional en videos de su hijo, principalmente donde reacciona a bromas.

En ese sentido, el video más viral con ella es uno donde él le pone su cara a un producto del supermercado, específicamente a un shampoo. En el video, podemos ver cómo el joven prepara la broma con una etiqueta donde reemplaza a una modelo con su madre.

Asimismo, vemos la reacción de la mujer, quien se impresiona cuando su hijo le muestra el producto y entonces piensa en llevarse todas las botellas que tienen su cara para cuestionar cuál es el motivo por el que sucede.

“Vamos a llevárnoslos para preguntar”, dice, “sí se parece a mi, ¿Cómo no?“, dice antes de que en otro clip, aparezca hablando por teléfono con alguien a quien le cuenta con angustia que aparece en fotos en el súper.

El video de la mamá de Omahi cuenta con millones de vistas y más de dos millones de likes. Incluso, el joven hizo una serie de videos, donde también pone su foto en un zacate y otros productos del supermercado.